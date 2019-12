¡Siguen las renovaciones! Allans Vargas, renovado hasta 2022 en Real España

Primero fue Devron García y ahora se suma Allans Vargas. Real España sigue renovando jugadores mientras se espera el arribo de los cuatro refuerzos uruguayos solicitados por Ramiro Martínez.

Son seis las renovaciones que pidió a su dirigencia Ramirón, de las cuales aún siguen en desarrollo las de Luis 'Buba' López, Rony Martínez, Jorge Claros y Danilo Tobías.

En el caso de 'Buba', el motivo por el cual no ha estampado su rubrica es porque está a la espera de algunos ofrecimiento del exterior. Hay voluntad total y arraigo que lo vinculan a la Máquina.

La situación de los otros elementos es distinta e, incluso, Tobías expresó que "todavía estamos en pláticas, esperamos que sea lo más pronto posible; me siento muy bien acá, éste fue el equipo que me abrió las puertas joven. Espero continuar acá".

El lateral, también seleccionado de Honduras, apuntó que no sabe cuándo se confirmara dicho acuerdo, pues" eso tendría que decirlo el señor presidente, yo le presenté una propuesta y él no me ha contestado; estoy en la disposición de sentarme a platicar, mi deseo es seguir en el equipo y espero se pueda dar".

Cabe resaltar que de los cuatro fichajes charrúas únicamente se ha confirmado el defensor Pablo 'Chino' Pirez (29 años) , quien viene de perder la final de Ascenso en Uruguay con Villa Española.