Marcelo Estigarribia no renovará con Motagua y se va a la segunda división de Argentina

Ya es un hecho. El delantero argentino Marcelo Estigarribia no renovará con Motagua y este viernes partirá hacia Argentina para jugar en la segunda división de ese país.

El ariete confirmó la noticia a Diez y se mantendrá hasta el jueves entrenando para viajar a su tierra natal y el sábado firmar con su nuevo equipo.



Estigarribia no quiso dar el nombre del club, pero el sábado lo comunicará y mencionó que la decisión pasa por lo deportivo porque en la segunda pampera puede seguir creciendo.



"Tengo una mejor propuesta para volver a mi país, quiero volver a Argentina. Creo que hice las cosas bien en Motagua, se lo comenté a Diego y él quería que yo siguiera", comentó el jugador con enorme gratitud para con el Ciclón al que defendió en la Liga SalvaVida.

Y añadió: "Uno tiene que buscar lo mejor para su familia, siento que hice un buen año en Honduras, siempre con altos y bajos pero ahí estuve", contó.



Estigarribia cree que "es normal que a algunas personas no les guste tu trabajo", pero no pudo dejar de manifestar su agradecimiento a la parcialidad motagüense: "A la afición mi agradecimiento porque me hicieron pasar un año muy lindo. La noche del bicampeonato fue inolvidable para mí, traté de darle lo mejor a Motagua".

Estigarribia estará entrenándose hasta el jueves con Motagua y viajará el fin de semana para incorporarse a un club de la segunda división de Argentina, su país.



UNO DE SUS MEJORES TESOROS ES CATRACHO

Deja en claro que se llevará un gran recuerdo de Honduras porque su último hijo nació en Tegucigalpa: "Juan Martín nació hace tres meses aquí, nos llevamos un recuerdo para toda la vida, es hondureño y eso nos va a marcar para toda la vida. Tengo 24 años y en algún momento podremos volver".

El ariete argentino marcó 15 goles en los torneos de Liga que estuvo en Motagua, por lo que la idea de Diego Vázquez era renovarlo. Ahora los azules tendrán una plaza de extranjero vacante y será decisión del timonel azul si la suple.