El portero Harold Fonseca abandona el entreno del Olimpia tras sufrir una lesión

Se encendieron las alarmas este martes en el entreno del Olimpia. El guardameta Harold Fonseca tuvo que abandonar los trabajos por una lesión y fue trasladado a una clínica para realizarle más exámenes médicos.

Harold estaba realizando el acostumbrado rondo con sus compañeros cuando sufrió un problema en su rodilla izquierda. Sus compañeros Johnny Leverón y Elvin Casildo lo sacaron del campo en brazos.

El arquero hacía gesticulaciones de dolor. Afuera del césped fue atendido por el kinesiólogo Carlos Suazo, quien informó que en primera instancia sería un esguince de rodilla.

"Por ahora no tenemos el diagnóstico preciso. Necesitamos hacer una resonancia, aparentemente es un esguince de rodilla grado uno, esperamos no sea nada grave y en una o dos semanas esté bien. Pero no podemos confirmar nada hasta no tener una resonancia magnética", aseguró.

El guardameta ya había sido operado de su rodilla, por lo que esto sería consecuencia de la misma. Este miércoles esperan tener el dictamen preciso de la lesión.

Harold Fonseca luego de la evaluación se marchó del entreno, cojeando, rumbo a una clínica para hacerse las pruebas correspondientes. Si se confirma el esguince, podría estar de dos a tres semanas fuera.

Fonseca fue clave en el título conquistado por el Olimpia en el torneo Apertura 2019.