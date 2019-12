Pedro Troglio avisa que ficharían a un central y se refirió al préstamo de jugadores

Seguir a @fredyro19

Pedro Troglio sigue afinando a su Olimpia para asaltar la copa '32' en el Clausura venidero de la Liga SalvaVida. El mercado de fichajes, las bajas y alguna polémica del Apertura pasado rodearon la rueda de prensa del entrenador argentino este martes.

"Por ahora estamos tranquilos, no se está yendo nadie, iremos viendo si alguno me manifiesta la posibilidad de jugar...el único, Deybi Flores que me dijo que tenía dos o tres posibilidades y le di hasta el 2 de enero", comentó de entrada el timonel.

Sobre Maynor Figueroa, recientemente renovado por Houston Dynamo en la MLS, manifestó que "vamos a esperar, tenemos a (Elvin) Casildo también, con tranquilidad a ver si se va algún otro de último en alguna posición importante y ahí tendríamos que buscar; hoy por hoy nadie se ha ido".

Contó la plática que tuvo con Raúl Cáceres, DT del Real de Minas, en relación al préstamo de unos futbolistas: "Yo voy a darle una lista de los que han jugado menos y él analizará qué jugador le conviene...el técnico dice 'me gusta éste y éste', pero después hay que ver si el jugador quiere o se queda a pelear en Olimpia... yo no obligo a los jugadores a irse, solo les aviso que inicialmente no arrancan con posibilidades de jugar".

Deja en claro que la decisión de cada jugador "es muy personal, uno no sabe...mirá (Brayan) Beckeles, si yo le hubiera recomendado irse, se hubiera ido y fue la figura del equipo, y estamos hablando de un jugador de trayectoria. Lo bueno es avisarles para que no te puedan reprochar nada" luego, advirtió.

En relación al mercado de fichajes, Troglio mencionó que "estamos con el club viendo posibilidades, pero ahora no hay ingreso de extranjeros y estamos analizando, tomándonos un tiempito". Eso sí, adelantó que "un central más capaz que buscaríamos", aunque "no tengo una necesidad desesperante" por fichar.

LOS TEMAS MÁS IMPORTANTES QUE TOCÓ TROGLIO

UN PESO MENOS

"Ahora nos hemos sacado un peso importante, este año yo notaba que lo importante era sacarse lo del torneo local; lógico que nos encantaría mucho avanzar en la Champions porque podés eliminar a equipos importantes, pero no podés descuidar el torneo porque si después en el camino enfrentás una desgracia, como te pasó ante Saprissa, vos tenés que estar preparado para ganar algo. Olimpia todos los años algo tiene que ganar".

'PACTO DE CABALLEROS'

"Por escrito no se puede, hoy no está permitido...yo dije una vez y alguien me dijo que no existe el pacto de caballeros, ¿cómo que no existe? Es lo más sagrado que existe, es pacto de hombres... ese es como que yo te presto plata a vos, si no me la devolvés no te puedo hacer juicio porque fue de palabra, pero pasás a ser una porquería de persona, un ladrón; ahora si me la devolvés, sos un caballero".

¿SE OPONE?

"Es una decisión del club, yo lo que le voy a recomendar es que si va a terminar complicándose por prestar jugadores gratis, pagando sueldos y después va a terminar padeciendo que todos hablen de vos y que no merecés ganar el Pentagonal y estas cosas, no le presten más jugadores a nadie y que estén en Olimpia todo el campeonato. La verdad quedás en el medio, un club que presta y favorece a los clubes... es mejor no prestarlos".

ORGULLO

"Somos los legítimos campeones, ganadores de las vueltas y del Pentagonal, merecimos ganar todo porque ganamos todos los clásicos...si nos hubiera ganado Motagua no hubiéramos salido campeones, hicimos 44 puntos y ganamos todos los clásicos".

HAROLD FONSECA

"Se dobló el tobillo, eso no es nada para un jugador, entra a una semana de vacaciones y se va a recuperar".

FICHAJES

"Hemos hablado con los dirigentes sobre algunos jugadores de otros clubes, el club ya se está moviendo... de algún joven de otro equipo que me gustaría potenciar, no hablamos de una necesidad desesperante".

IMPOSIBLES

"Traer a un '9' importante de un club como Gimnasia, pongánle, debe ganar dos o tres veces más de lo que ganan acá, aparte que hay que pagar casa y pasajes, es imposible; hay que apostar más a un jugador predispuesto a venir, a ganar menos, como hizo (Cristian) Maidana que renunció a ganar, vino, le entusiasmo quedarse pero no hay muchos casos así".

SELECCIÓN NACIONAL

"Primero no porque soy de juntarme muy seguido con Fabián (Coito) a comer, dejenlo que está jugando bárbaro, que clasifique al Mundial y se quede a dirigir toda la vida; estoy dirigiendo al más grande del país, más no puedo pedir, estoy feliz y después el futuro dirá qué va a ser de mí".

CONCACHAMPIONS

"Yo jugaría con este equipo, lógicamente que algo vamos a traer, pero no hay apuro, veremos las opciones".

DEYBI FLORES

"Cuando llega este momento a todos los jugadores sus representantes les tienen que justificar que trabajan y le dicen: 'Tengo cuatro o cinco posibilidades para vos', y después terminan jugando acá... pasa que eso ya no lo espero más, el día 2 estás para jugar acá, firmás tu contrato y si no traemos a otro; no espero más a nadie porque ya lo padecí con algunos jugadores que llegaron y me tardó dos o tres meses ponerlos bien. A Deybi yo ya le dije: 'Tranquilo, tomate este tiempo y si el día 2 te presentás, todo bien, sino salgo a buscar a otro jugador'".