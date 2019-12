Jeffri Flores asegura que Platense le dio una "mala referencia" suya a Marathón

Seguir a @fredyro19

Jeffri Flores estuvo a nada de ser defensa de Motagua en el torneo Apertura 2019 de la Liga SalvaVida que recién concluyó pero decidió quedarse con Platense, donde ya no continuará en el Clausura.

El defensor brinda sus razones y, mientras sigue "esperando pacientemente una mejor oferta", declara que las malas referencias que el Tiburón brindó sobre él habrían hecho enfriar el interés creciente de Marathón.

"Los que me han llamado hasta ahora solo son Honduras Progreso y Club Deportivo Vida", contó a DIEZ un Jeffri que de paso manifestó que "salí de Platense por incumplimiento de pago".

La 'Cabra' comenta que en el Tiburón "no cumplieron y no podemos estar esperando tanto tiempo para que le cancelen a uno que depende de ese salario, la familia y uno", expresó, añadiendo que "por eso decidí salir de Platense y buscar nuevos horizontes".

Cuestionado en torno a las razones que evitaron que se vinculara al equipo de Diego Vázquez el campeonato pasado, Flores dijo "me voy a mover por una situación mejor en lo económico; Motagua es un gran equipo, pero tengo que ver por el bienestar de mi familia, en las negociaciones no se llegó a un acuerdo mutuo".

Sin embargo, no cierra la puerta: "No sabría decir, estoy oídos abiertos si Motagua quisiera mis servicios, estoy a la disposición".

Jeffri Flores estuvo cerca de jugar con Motagua el torneo pasado e, incluso, hizo la pretemporada con los de Diego Vázquez.

SOBRE MARATHÓN

"Marathón, me dijeron no me consta, me quería pero llamaron a Platense para saber mi situación y dieron una mala referencia de mí, no sé por qué lo hicieron, yo que les brindé mis servicios, no tanto como futbolista sino como persona", cuenta Jeffri son un hecho reciente.

Prosigue diciendo que "saber lo que han hecho me ha herido, amo a la institución...me salí porque uno quiere que la familia coma, llamaron de Marathón y lastimosamente, no sé quién contestó en Platense, dio una mala referencia sobre mí", lamentó.

Cree que sucedió porque "llegué a demandar para poder salir del equipo, necesitaba resolver unas cosas en lo económico y necesitaba mi dinero". A su vez declara que "éramos pocos los que estábamos peleando el dinero; nos querían dar largas y decidimos demandar".

Cerrando recordó las palabras de Alexander Aguilar, referente platensista que también se fue del Puerto por motivos económicos: "'Ficha' fue claro en una entrevista, que se iba de Platense no porque no lo quería sino porque no quería estar viendo cosas; ahí lo dijo todo".