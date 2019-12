Ever Alvarado: "Yo no entro en polémica, yo respeto a Diego Vázquez"

Ever Alvarado, defensa y capitán del Olimpia se prepara pensando en lo que es el nuevo desafío que les espera este año y le apunto a poder tener un momento de revancha con Saprissa.

"Concachampions y la 32, así de sencillo. Sabemos que hay equipos difíciles, pero están accesibles. Después Seattle nos va tocar revancha si Dios quiere con Saprissa o Impact, ya Tigres es otra cosa, pero tenemos posibilidades de avanzar".

En cuanto a su preferencia a la hora de escoger un título por levantar. "La Champions, pero sabemos que es difícil más por los equipos mexicanos, pero trataremos de hacer lo que se pueda. Ya veremos partido a partido".

Alvarado reconoce que el ganar la corona 31 les ha bajado la presión. "Aquí así es, tenés que ganar uno. Ya perdí dos seguidos, ¿Qué querés?, tengo que ganar tres o cuatro seguidos. Con los compañeros ya nos quitamos esa mochila pesada que teníamos y ahora estamos pensando en la 32 y la Concachampions".

Y agrega. "¿Te imaginas después de tres años y medio sin ganar un título?, ahhh no digamos. Ya nos quitamos esa mochila pesada y ahora podemos ir más suelto este torneo. Pienso que si no nos relajamos y seguimos metiendo como lo venimos haciendo, podemos obtener el otro título".

Entre risas y con buen humor, el capitán de los merengues resalta que esta vez van a disfrutar del premio por haber ganado la corona. "Claro, hoy si, ya días no teníamos premios y esto es un incentivo, saber que por cada campeonato hay un premio bueno. Algunos parejos, ya después los que más jugaron van arriba".

El defensor suma mucho tiempo en el equipo y sabe de las exigencias que requiere estar en uno de los clubes más grandes del país. "Yo tengo cinco años de estar aquí y si no se logran los objetivos, uno de pone estresado, pero gracias a Dios se logró por fin la 31 y ahora estamos entrenando de nuevo, esperando las fiestas para volver en enero".

Además, el capitán de los albos deja un mensaje claro a sus compañeros sobre las multas que le vienen si suben de peso. "Je, me multan, ya nos dijeron que tenemos multa si comemos mucho. Hay que llevarla tranquilo, solo con pollito asado. Así como está la situación en el país ni quiera Dios, hay que llevarla tranquilo".

Sobre Diego Vázquez

El técnico del Motagua volvió de recalcar que el título logrado por el Olimpia no estuvo bien ganado por lo que se hizo en la pentagonal, pero el capitán de los blancos no quiso entrar en polémica.

"Son cosas de él, yo no hablo de cosas que ya pasaron, yo se las dejo a él. Nosotros ya celebramos, ellos ya celebraron dos finales que nos ganaron: una con falta y otra con una expulsión a (Jonathan) Paz que no era. Nosotros ya celebramos, estamos contentos, una navidad blanca y feliz".

Y aseguró. "Yo no entro en polémica, yo respeto a Diego, buen entrenador, ha ganado muchas cosas en Motagua y solo respeto para él".

Entre otros temas que destacó fue el buen nivel que mostró durante esta campaña y asegura que otros aficionados se lo han preguntado y él mismo reconoció a que se debe.

"Un aficionado del Real España me preguntó por qué no jugaba así y le dije que la experiencia era importante y eso solo los años te los da. Lo que me han enseñado los capitanes viejos como Donis, Noel, el viejo (Fabio de Souza), son seis años".

Además confesó que ayuda a los jóvenes. "Son 27 años que tengo, seis aquí y hay jóvenes que hay que irles enseñando eso. Hay que tomar la capitanía del equipo y poner un poco de orden los mayores que estamos aquí".