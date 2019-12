Preparador físico de Real España sobre Selvin Guevara: "Desapareció sin decir nada"

Real España acelera en su preparación para llegar a tope al inicio del Clausura 2020. Santiago Gadea, preparador físico del Real España, habló de ello y se refirió a la polémica que rodea a Selvin Guevara.

Padre de Selvin Guevara responde al Real España y revela que este recibió amenazas

"Una pretemporada donde la primer semana se hizo fuerte. En esta segunda semana se bajaron las cargas y se tiene planificado el viernes un trabajo de fútbol colectivo con un rival de menor trabajo", inició contando.

Guevara dejó los trabajos en Real España alegando que su contrato se terminó y este miércoles arranca la pretemporada con el Marathón. Esto ha desatado una controversia, los aurinegros aseguran que todavía tiene vínculo.

Gadea es muy cercano a los jugadores catedráticos y explica que conversaron con Guevara antes de que decidiera dejar los entrenamientos. Explicó que durante una concentración lo apartaron para hablar.

"Con Selvin tuvimos varias conversaciones antes de que pasara esto. Nosotros le vimos mucho potencial, pero no le veíamos tanta actitud hacia los entrenamientos. Con el profesor Ramiro antes de que terminara el campeonato hablamos, pero la decisión final la toma él. Le aconsejamos para su bien, a nivel equipo y terminar bien a nivel institucional", contó.

Y agregó: "De allí de un día para el otro desapareció. No nos comunicó nada. No sabíamos de él, el club ya se tenía pensado ese tipo de acciones. Si un jugador de un día para otro desaparece se toman las medidas, sabiendo los jugadores lo que les puede pasar porque hay contratos".

Si Selvin se reintegra, deberá cambiar su actitud

El club deberá demostrar que Guevara todavía tiene contrato. En caso de que si exista vínculo contractual, Santiago Gadea, explica que el futbolista se debería sumar al equipo pero con una actitud diferente.

"Un jugador sin actitud no puede estar y cuando venga no sé. Pero si no es con actitud o desde el primer momento que pisa la sede del club cambia. Si no, no puede estar con nosotros".

"Le hablamos de él, la familia y lo que le puede servir la experiencia que tenemos con Ramiro en años del fútbol, hemos pasado por muchos cipotes, adolecentes y no venimos a inventar nada. Cada uno toma una decisión de su futuro, no sé qué pasó con él porque no volvió a hablarnos, desapareció de un día para otro y no nos comunicó nada", cerró.