Real Madrid pedirá los audios del VAR tras los penaltis no pitados en el Clásico

Real Madrid no salió a gusto del Clásico, el conjunto se sintió perjudicado con las evaluaciones del árbitro José Hernández Hernández y el VAR.

Lo que reclaman desde la 'Casa Blanca' son dos penaltis sobre Raphael Varane, uno por una patada de Clement Lenglet y un jalón de Ivan Rakitic en el área del Barcelona.



Según adelanta 'La Sexta' y 'ABC', Real Madrid pedirá a la Federación los audios entre el central y el responsable del VAR, De Burgos Bengoetxea en el Clásico.





El equipo blanco quiere saber cómo fue la conversación entre ambos sobre los penaltis que reclaman sobre Varane en el Camp Nou.

EL ENFADO DE RAMOS

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, salió molesto con las decisiones de Hernández Hernández y las dudosas faltas en área de Barcelona que no se atrevió a pitar, cabe destacar que en ninguna de las acciones revisó el monitor de repetición del VAR.