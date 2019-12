Pedro Atala acepta que le gustaría tener a Arboleda y lanza dardo a Héctor Vargas

Motagua inició la pretemporada el lunes pasado y de momento ya son cuatro bajas para el Torneo Clausura 2020. Marcelo Estigarribia, Henry Ayala, Carlos Sánchez y Óscar Salas son los jugadores que dejan el nido, estos últimos tres serán prestados ya que les restaba seis meses de vínculo.

En cuanto a las altas son varios nombres que se manejan y dos de ellos de delanteros. Franco Güity y Bruno Volpi han sonado en el conjunto azul, sobre el tema habló Pedro Atala, presidente del equipo.

“Lo de este jugador de Platense (Bruno Volpi) es una de las opciones, hay varias opciones y sería interesante porque ya conoce el medio y marcó ocho goles”, contó Atala sobre Volpi.

Acerca del interés de Orlando City en Denil Maldonado, el directivo abonó: “Estuvo una persona de la MLS que lo estuvo viendo, no hay nada concreto y vamos a esperar. Si es una oferta buena para el jugador podemos hablar, de momento él sigue en Motagua”.

Uno de los jugadores más cotizados en Liga Nacional ha sido Yustin Arboleda, ariete que según su agente se quedará en Marathón dos años. Atala habló sobre él y reconoció que le gustaría ficharlo.

“Si pudiera negociar con Arboleda bienvenido al equipo, definitivamente sería un tremendo refuerzo para el equipo. Como directivo públicamente me encantaría traerlo a jugar a Motagua”.

CRÍTICA A MARATHÓN

Aprovechando que en enero inicia el torneo, el presidente azul lanzó un dardo a Marathón y en especial a Héctor Vargas por lo sucedido el juego ante Olimpia donde los blancos se coronaron campeones.

“Marathón perdió para ganar y eso es irrisorio, es un formato que se presta para cualquier arreglo de partidos. El profesor Vargas hablaba de que Motagua y Olimpia se iban a poner de acuerdo para hacerle daño a él y el que se vino a vender fue él. Lo aceptó públicamente, salió corriendo a abrazar a Troglio, a tomarse fotos con él en la mitad de la cancha y parecía aficionado de Olimpia, se le olvidó pero él ya no es entrenador de Olimpia”.

Y terminó diciendo: “Ya Olimpia es campeón, no le pudimos ganar y no tenemos excusas. Marathón pierde para ganar y es increíble porque ese formato se presta para un arreglo y amaño de partidos. Es penoso, es vulgar que la Liga y la Federación no hayan visto este ejemplo, si Motagua hubiese hecho eso que hizo Marathón sería un escándalo a nivel internacional”.