Juan Ramón Mejía lo confiesa: "He tenido más ofertas del extranjero que de aquí"

La irrupción goleadora del delantero Juan Ramón Mejía, quien finalizó el Torneo Apertura 2019 como máximo anotador del campeonato, fue la gran sorpresa en el fútbol hondureño y despertó el interés de varios equipos en los servicios del atacante de Real de Minas.

Sin embargo, y a pesar del gran rendimiento del ariete en el pasado certamen, Juan Ramón Mejía habló en el programa Panorama Deportivo y confesó que ha recibido ofertas concretas pero mantiene vínculo contractual con los mineros.

"En el Torneo Clausura es muy corto el tiempo para llegar a una negociación, casi todos los equipos tienen sus mismos planteles. Me han llamado varios equipos que se han interesado en mi persona pero tengo contrato con Real de Minas y hasta no tener arreglada la situación, no puedo darle respuesta a otro club"

Mejía aseguró que tuvo acercamientos con algunos clubes de Honduras pero ninguno de ellos ha sido de los cuatro denominados grandes. Eso sí, en su versión manifestó que desde afuera de las fronteras lo han buscado.

"Hay equipos que me han hecho una oferta seria, de los grandes nadie, se escuchó nada más un rumor pero no hubo una propuesta ni nada serio. He tenido más ofertas del extranjero que de aquí."

También comentó que había determinado hacer uso de la opción ante la Liga SalvaVida de rescindir el contrato vigente con Real de Minas debido a los salarios atrasados.

"Se había pedido pero hay ciertas condiciones que no se tomaron y esta era la última semana que estaba trabajando la gente de la Liga. Siempre me gusta salir de la mejor manera y con las cosas claras."

Por último, Juan Ramón Mejía rechazó la idea que esté pidiendo un precio elevado por su ficha. En tanto, lanzó un dardo para las instituciones deportivas que descuidan a los futbolistas.

"No es cotizarse alto, sé lo que necesito. No podría llamarlo que me cotizo muy alto, lo difícil a veces es que el hondureño no se sabe valorar y quieren que se regale. Hay ciertos clubes que firman a un jugador con finiquito en mano pero nunca se piensa en el bienestar del jugador."