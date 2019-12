Michaell Chirinos se arrepintió de ir a la MLS y acepta que tuvo acercamientos con América de México

El delantero de Olimpia, Michaell Chirinos, continúa su preparación en la pretemporada merengue sin confirmar al cien por ciento su estadía en el club capitalino para el Torneo Clausura 2020.

Préstamo o compra: El dilema de Vancouver Whitecaps en el fichaje de Michaell Chirinos

Eso sí, Chirinos mantuvo su posición de no salir si no es con una compra definitiva por parte del equipo que se interese en sus servicios.

"La verdad no sé todavía, tengo que reunirme con el presidente. Vamos a esperar", manifestó el peligroso atacante en relación a su permanencia en Olimpia.

Michaell Chirinos es muy claro con respecto a lo que quiere para su futuro en el que aspira a ceder su ficha a una nueva institución en el extranjero.

"Lo tengo decidido, es una opción a compra definitivamente. Mi representante lo sabe, ya probé dos veces salir de préstamo, me vieron, saben de calidad y hay que tomar decisiones, además necesito jugar."

"Si hay una opción de irme por completo, sí; De lo contrario no salgo a préstamo", expresó.

Por otro lado, pese a que Vancouver Whitecaps se había rehusado a pagar la cifra que Olimpia pide por Michaell Chirinos, el futbolista asegura que su representante aún mantiene pláticas con el cuadro de la MLS.

"Mi representante me dijo que la semana pasada tuvo una reunión con ellos, es una de las personas que me dice ya cuando está todo al final."

SOBRE PEDRO TROGLIO

La relación de los jugadores con el técnico argentino Pedro Troglio es muy cercana, es por eso que Chirinos admitió sentirse apenado con el entrenador debido a su marcha a la MLS por un periodo corto.

"Estoy muy apenado con él porque me fui, tomé la decisión. Son cosas aparte esas, hay que aprender a tomar decisiones. Ahora estoy aquí, si me quedo, para demostrarle de lo que soy capaz y esperemos que se dé. Necesito jugar y siendo sincero me quiero quedar."

Pese a su deseo de mantenerse en Olimpia, Michaell Chirinos apuntó a algunas situaciones que tiene que afinar en sus condiciones con el club. Además argumentó que no se trata esencialmente de un aumento salarial.

"Son algunas cosas que tengo que mejorar en el contrato para el bien mío, el de mi familia y más que todo eso. No tanto eso (mejora salarial), sino más comodidad para tener un mejor rendimiento. Por ejemplo, vivo en el Reparto."

Olimpia entrenó este viernes con bajas temperaturas en Tegucigalpa. Foto: Ronal Aceituno.

Siguiendo con la conversación, el habilidoso jugador tuvo signos de arrepentimiento por haberse ido a la MLS a préstamo cuando la temporada pasada estaba por finalizar.

"Creo que fue una decisión que no la tenía que tomar, solo fui por siete partidos, una locura. Hay que seguir adelante, tomar riesgos y ese fue el mío."

Sus objetivos principales no los aparta de su visión, sin embargo, Chirinos acepta que el tiempo inactivo le pesó en un llamado a la Selección de Honduras y en la pretemporada.

"Quiero jugar, quiero volver a la Selección y eso fue lo que me faltó. Estuve casi un mes y dos días parado, ahora que vine a Olimpia me está costando un poquito pero estoy preparándome de la mejor manera para lo que venga."

También hizo la comparativa entre el fútbol mexicano y el estadounidense, dejando en claro que los aztecas son superiores.

"Siendo sincero, México está en un nivel superior pero me di cuenta que en la MLS no es nada fácil. Allí no paran de correr, te marcan, te pegan, es muy difícil jugar allí."

HUBO ACERCAMIENTOS DE MÉXICO

En cuanto a las posibles ofertas recibidas del exterior, Michaell Chirinos comentó acerca de los acercamientos que existieron con uno de los equipos más grandes del fútbol mexicano.

"De México todavía no he tenido ofertas, la última fue la de Juárez pero decidieron que no. Con América hubo pláticas pero querían préstamo y así no. Cualquier jugador desearía estar en el América pero son decisiones a veces del club o personales que no nos gustan."

Michaell Chirinos: Los detalles del nuevo contrato que firmó con Olimpia

COMPETENCIA INTERNA

Ante el buen rendimiento en el Torneo Apertura 2019 de los futbolistas que juegan en su misma posición, Chirinos analizó cómo será la lucha por la titularidad en una plantilla tan competitiva.

"Será muy difícil, hay cipotes consolidados, entonces se tiene que demostrar más, apretar más la capacidad de uno. Para Olimpia es muy importante que jugadores que vienen de abajo crezcan."

Por último enlistó a los jugadores con quienes peleará el puesto, pero se centró en sus necesidades y en lo que puede realizar.

"Voy a competir puesto con Matías Morales, Edwin (Rodríguez), (José Mario) Pinto, Rembrandt (Flores). Me preocupo más por mis capacidades, por demostrar lo que puedo hacer en la cancha y en cada entrenamiento."