Concacaf hace oficial el calendario para los octavos de final de la Liga Campeones 2020

La Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación (Concacaf) anunció este viernes el calendario para los octavos de final de la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank 2020.

Los emparejamientos de la primera ronda de la competencia y el camino hacia la final fueron determinados en el sorteo oficial, realizado el pasado 9 de diciembre, en la histórica Universidad del Claustro de Sor Juana, en la Ciudad de México, México.

Olimpia y Motagua, representantes de Honduras en esta edición y que enfrentarán a equipos estadounidenses de la MLS, realizarán su debut en el mes de febrero, las águilas azules específicamente enfrentan al Atlanta United en el estadio Nacional el martes 18 de febrero a las 9 de la noche, por su parte Olimpia recibe al Seattle Sounders el jueves 20 en el mismo escenario y siempre a las 9:00 PM.

Los juegos de vuelta se realizarán la siguiente semana en Estados Unidos, Motagua será recibido Motagua por el Atlanta United el martes 25 de febrero mientras los leones en el Century Link Field buscarán su pase a cuartos el jueves 27 de febrero.

Calendario Octavos de final de la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank 2020

* La hora del este (hora local) y el equipo local figuran primero

Martes, 18 de febrero de 2020

08:00 pm: Portmore United FC (JAM) vs Cruz Azul FC (MEX)

09:00 pm: FC Motagua (HON) vs Atlanta United FC (USA)

09:00 pm: Club León (MEX) vs Los Ángeles FC (USA)

Miércoles, 19 de febrero de 2020

07:00 pm: Deportivo Saprissa (CRC) vs Montreal Impact (CAN)

07:00 pm: Alianza FC (SLV) vs Tigres UANL (MEX)

09:00 pm: Comunicaciones FC (GUA) vs Club América (MEX)

Jueves, 20 de febrero de 2020

07:00 pm: AD San Carlos (CRC) vs New York City FC (USA)

09:00 pm: CD Olimpia (HON) vs Seattle Sounders FC (USA)

JUEGOS DE VUELTA

Martes, 25 de febrero de 2020

7:00 pm: Atlanta United FC (USA) vs FC Motagua (HON)

09:00 pm: Cruz Azul FC (MEX) vs Portmore United FC (JAM)



Miércoles, 26 de febrero de 2020

7:00 pm: New York City FC (USA) vs AD San Carlos (CRC)

9:00 pm: Montreal Impact (CAN) vs Deportivo Saprissa (CRC)

7:00 pm: Tigres UANL (MEX) vs Alianza FC (SLV)

09:00 pm: Club América (MEX) vs Comunicaciones FC (GUA)

Jueves, 27 de febrero de 2020

07:00 pm: Seattle Sounders FC (USA) vs CD Olimpia (HON)

9:00 pm: Los Ángeles FC (USA) vs Club León (MEX)

Marzo

10-12 Cuartos de final ida

17-19 Cuartos de final vuelta

Abril

7-9 Semifinales ida

14-16 Semifinales vuelta

28-30: Final ida

Mayo

5-7: Final vuelta