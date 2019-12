Liga Nacional presenta calendario para el Torneo Clausura 2020 en Honduras

La Liga Nacional elaboró este viernes en un hotel sampedrano el calendario para el Torneo Clausura 2020 que arranca el próximo sábado 11 de enero.

El campeón Olimpia iniciará su defensa al título enfrentando de local al Real de Minas, aunque aún está por definirse en qué estadio se disputará ya que el Nacional estará cerrado el mes de enero debido una falla estructural en el parte de sol centro que debe ser corregida antes de ser abierto al público.

Además la Liga ratificó que este campeonato se mantiene con el mismo formato donde el líder de las vueltas clasifica directamente a la final, habrá una Pentagonal y en caso que el mismo equipo que gane las vueltas lo haga en la fase final, será campeonísmo como sucedió recientemente con Olimpia.

Algunas de las variables consideradas para diseñar este calendario es que la jornada 16 se puede programar desde el miércoles 8, sábado 11 o domingo 12 de abril en Semana Santa.

El campeonato Clausura terminaría el 24 de mayo en caso de una hipotética final entre dos equipos.

LOS CLÁSICOS

Para este certamen el primer clásico se realizará en la fecha 2 entre Real España y Olimpia en el estadio Morazán y aunque no se han oficializado las fechas, es muy probable que se dispute el sábado 18 de enero a las 7:00 PM.

Para la tercera fecha se miden Motagua y Marathón en Tegucigalpa mientras el derbi capitalino llegará hasta la fecha 5 y será un domingo 2 de febrero, aún no se sabe si el Nacional ya estará habilitado.

Por su parte el derbi sampedrano se llevará cabo en la jornada 6 cuando los verdolagas reciban a la realeza en el estadio Yankel Rosenthal el sábado 8 de febrero.

ASÍ QUEDA LA PRIMERA VUELTA

JORNADA 1 (11-12 de enero)

Real Sociedad vs Real España

Olimpia vs Real de Minas

Marathón vs UPNFM

Platense vs Motagua

Honduras Progreso vs Vida

JORNADA 2

Real España-Olimpia

Motagua-Real Sociedad

UPNFM-Honduras Progreso

Vida-Marathón

Real Minas-Platense

JORNADA 3

Motagua-Marathón

Real España-Vida

UPNFM-Olimpia

Real de Minas-Honduras Progreso

Platense-Real Sociedad

JORNADA 4

Vida-Motagua

Marathón-Real de Minas

Honduras Progreso-Real España

Real Sociedad-UPNFM

Olimpia-Platense

JORNADA 5

Olimpia-Motagua

Real España-Platense

Honduras-Marathón

UPNFM-Vida

Real de Minas-Real Sociedad

JORNADA 6

Marathón-Real EspañA

Motagua-Honduras Progreso

Real Sociedad-Olimpia

Platense-UPNFM

Vida-Real de Minas

JORNADA 7

Real España-Real de Minas

Real Sociedad-Marathón

UPNFM-Motagua

Olimpia-Honduras Progreso

Platense-Vida

JORNADA 8

Motagua-Real España

Honduras Progreso-Real Sociedad

Real de Minas-UPNFM

Vida-Olimpia

Marathón-Platense

JORNADA 9

Olimpia-Marathón

Real España-UPNFM

Real de Minas-Motagua

Honduras Progreso-Platense

Real Sociedad-Vida