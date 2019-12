Marcelo Estigarribia: "Siento que me faltó más regularidad, pero me voy feliz con la gente de Motagua"

Marcelo Estigarriba dio declaraciones por última vez en Honduras antes de partir a su natal Argentina para encarar su nuevo reto como futbolista profesional.

El delantero argentino, de 24 años, deja a Motagua luego de dos torneos disputados, donde ganó una Liga SalvaVida y un subcampeonato de Concacaf.



Estigarribia logró marcar 15 goles en su estadía con el conjunto azul y regresa a su país porque asegura es una decisión familiar y no podía rechazar dicha oferta.

LO QUE DIJO EN SU SALIDA

Despedida de Honduras

"Creo que hicimos un buen año, muy positivo para mí, me voy contento, agradecido con la gente de Motagua por el respeto que siempre me mostraron".



El motivo de su marcha

"A veces tenemos que tomar decisiones por el bienestar de la familia, es una oferta que no puedo dejar pasar, se decidió volver a Argentina, pero me voy agradecido con Motagua"



La propuesta de Motagua de continuar

"Estaba la posibilidad de renovar, pero dijimos que no, agradezco por todo, pero decidí volver a mí país".

Estigarribia se marcha de Motagua porque le ha salido una mejor oferta y en su salida aseguró que fue una decisión familiar. Foto: Ronal Aceituno.



Un posible regreso al Ciclón

"Me gustaría regresar, me trataron muy bien, me sentí muy cómodo en el equipo y la relación con el cuerpo técnico queda bien, me voy con la ilusión de un día volver al fútbol de Honduras"



Experiencia fuera de Argentina

"Muy buena, fue la primera lejos de mí país, me voy con conclusiones positivas para sacar, una liga, una final de Concacaf y siempre estuvimos peleando. La tildo de esa forma porque le di el 100% al equipo, pero ya pasó y lo mejor está por venir".

Pudo dar algo más...

"Me faltó regularidad, soy consiente de eso, tuve que alternar momentos buenos y malos como todos, de eso se trata en ocasiones, gracias a Dios estuve en los partidos importantes, casi nunca me lesioné".



Lo que extrañará y las recomendaciones

"Anoche nos entró melancolía y no nos queríamos ir, uno se acostumbra al buen trato, pero tenemos que tomar decisiones y en cuanto a la recomendación, decir que es un lindo país, se respira mucho fútbol como en Argentina".

El 'Chelo' Estigarribia logró marcar 15 goles con Motagua durante su estadía en el club.



El último mensaje a la afición

"Para ellos solo tengo palabras de agradecimiento, por el respeto, el apoyo al equipo, siempre estuvieron con nosotros y que sigan confiando en este Motagua que es muy ganador".

Cortitas:

El mejor lugar de Honduras: Roatán.

Lo que más sufrió: El calor de San Pedro Sula.

Lo que se lleva de Honduras: Un hijo hondureño.

Mejor gol: A Marathón en el estadio Nacional.