Azmahar Ariano luego de salir de Marathón: "Sentí que necesito algo mejor"

Azmahar Aníbal Ariano Navarro, defensor central de 28 años que pasó por las filas del Marathón durante el torneo Clausura 2019, habló sobre su salida del equipo de Honduras.

El central panameño detalló la verdadera razón por la que decidió terminar su vínculo con los 'verdolagas' y marcharse por un mejor futuro y tener competencia internacional.

También se refirió al trato que tuvo con el técnico argentino Héctor Vargas y de los delanteros que más lo incomodaron en su paso por la Liga Nacional.

SU SALIDA DE MARATHÓN

"Cerramos un ciclo con Marathón, un club que me abrió las puertas, un equipo humilde, me dieron un gran cariño, estoy agradecido. Mi salida viene en parte por decisión mía, el profe quería contar conmigo, el presidente también, solo que mi carrera va tomando un nivel, yo respeto la liga hondureña, estoy agradecido, pero sentí que necesito algo mejor con el tema de querer ganar algo, el club no iba a pelear el torneo local, por eso decidí hablar para salir del equipo".

PIENSA EN GRANDE

"Queremos un reto más grande por los momentos, no solo un torneo local".

Azmahar Ariano se ganó la titularidad en Marathón, pero al final decidió irse.

SU BALANCE DE SU PASO POR HONDURAS

"Bueno porque jugué, defendí el equipo, dimos todo por ser campeones, pero no se nos dio, queríamos cosas más grandes. Es un fútbol que va creciendo, con equipos importantes, eso es importantes".

SOBRE HÉCTOR VARGAS

"Fue muy bueno, fue un técnico que me abrió las puertas desde que llegué, me dio confianza, le agradezco por el trato. Él es una persona directa y dice las cosas como son, si ellos sienten que no fue la mejor manera, yo lo respeto, decidí tomar otro camino porque de esto depende mi familia".

Azmahar Ariano jugó 18 partidos en su paso por las filas del Marathón.

DELANTEROS INCÓMODOS

"Hay muy buenos jugadores, me gustó mucho enfrentar a Benguché, pese a su edad que tiene, Bengtson también, Costly y Arboleda, mis compañeros".

FÚTBOL DE HONDURAS Y PANAMÁ

"Al fútbol panameño le falta más organización, el factor monetario es muy bueno comparado al de Panamá, además de la historia".

SU FUTURO

"Por los momento no, ahora decidí buscar algo mejor para mí y mí familia, quien sabe más adelante