Ramiro Martínez habla de más salidas, Selvin Guevara y la cuota de goles de Delis Vargas

Ramiro Martínez, entrenador uruguayo del Real España, ya vislumbra el Clausura 2020 de la Liga Nacional de Honduras. Deja entrever que el tema de fichajes está cerrado y verá a qué jugadores jóvenes cede a préstamo.

El estratega charrúa, en conferencia de prensa, ha hablado de diversos temas de suma importancia del entorno aurinegro como por ejemplo el caso de Selvin Guevara, de quien dice, si la resolución es a favor de su institución, él ya no contará con el jugador.

También respondió acerca de los comentarios negativos que ha recibido el delantero uruguayo y uno de sus fichajes Delis Vargas por su cuota goleadora de los últimos años, esto porque viene fichado como centrodelantero, pero sus goles anotados preocupan a la hinchada sampedrana.

Conferencia de Ramiro Martínez, DT de Real España

Sobre los cuatro fichajes uruguayos: "Estos muchachos son unos profesionales de primera línea, con una trayectoria bastante dilatada en Uruguay. Son excelentes personas y profesionales, futbolistas que siento estarán a la altura de lo que nosotros estamos buscando para hacer mas sólido al equipo y para darle un toque de mayor competitividad al formato del club".

Ramiro Martínez recibió el total apoyo de la dirigencia y le han complacido sus gustos en cuanto a fichajes.



Poca cuota goleadora de Delis Vargas: "El caso de Delis, yo he leído algunos comentarios que se han volcado en prensa, él es originalmente centrodelantero, lo que pasa que tiene unas características físicas y un compromiso con el equipo que llo hacen tener un despliegue importante y algunos entrenadores han optado a pasarlo a posiciones laterales o por las bandas y lo ha hecho muy bien, pero él originalmente es un centrodelantero, y yo en primera instancia, en mi cabeza funciona la idea de que sea un centrodelantero más, que perfectamente podría ocupar una segunda posición, pero viene como centrodelantero".



Comentarios sobre Delis Vargas: "Esos comentarios son de repente de gente que no lo conoce a fondo, que no ha estado informada, el muchacho arrancó muy bien su carrera goleadora y después un tema de una situación contractual detuvo su carrera un tiempo para obtener su ficha libre y todo eso lo complicó, cuando volvió a otro equipo tuvo una lesión importante que le quitó continuidad y eso le hizo que perdiera momentos en los equipos, pero como dije, por su despligue, sus ganas, por su forma de jugar, hizo que lo utilizaran más lejos del marco y eso le ha afectado para marcar. Lo conozco bien, lo conozco de joven, sé de sus condiciones y cuando lo acerque al arco seguramente los goles van a llegar porque ha sido goleador en todas sus formaciones".





Caso Selvin Guevara: "Este caso ya pasó directamente a la órbita dirigencial, y por la manera cómo se condujo la situación y cómo se obró Selvin Guevara frente a nosotros como grupo y frente al cuerpo técnico y a sus compañeros, ya no sería de mi agrado contar con él, estamos hablando del punto de vista humano y deportivo, su situación se tendrá que definir en otros ámbitos y no en el nuestro".



Jugadores que se irán a préstamo: "Todo eso lo estamos estudiando, terminando de diagramar cuáles son los muchachos que vamos a ceder, con cuántos nos vamos a quedar nosotros definitivamente porque dependía del tema de las llegadas para estudiar las bajas, y ahora que concretamos toda la parte de refuerzos, tenemos que ir definiendo a quiénes cedemos y con quiénes nos quedamos, creo que después del 27 de diciembre tendremos definido el plantel y ya todos incorporados, calculo que cuatro o cinco se irán cedidos".



Elison Rivas, Mariano Álvarez, Denilson Núñez y José García irán cedidos: "Si, sabemos que existe la posibilidad que ellos se vayan cedidos, estamos estudiando la idea que esa cesión cumpla un fin. Cuando vemos que una plaza está bien cubierta y que no tienen posibilidades de minutos es mejor que los tengan en otro equipo, la situación de los muchachos es que pasen a engrosar las filas de otro equipo y así reincorporarlos en un futuro viendo su evolución".

Sus primeros juegos del Clausura 2020: "El torneo empieza de cero, es nuevo, distinto, el orden de los partidos es ese, de cualquier manera debemos jugar contra todos, así que en el orden que se haya sorteado es lo correcto, nosotros tenemos la convicción de que cada partido es una historia diferente, que sea el primer partido de visita y el segundo con Olimpia es un arranque acelerado dentro de lo deportivo, pero bueno, el equipo va a llegar bien, a punto, esperemos que las incorporaciones se acoplen rápido a las ideas, sabemos de antemano fechas, calendario, no hay excusas como para decir que podemos estar sorprendidos en algo".