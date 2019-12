Orinson Amaya reveló la verdadera razón de la salida de Yustin Arboleda de Marathón

Visiblemente apesarado por la situación, el presidente de Marathón, Orinson Amaya, tuvo palabras sobre la impactante noticia que sacudió el mercado de fichajes del fútbol hondureño, en donde se anunció que Yustin Arboleda no continuará en el cuadro esmeralda.

En entrevista concedida al periodista Jimy Barahona, el máximo dirigente verdolaga confesó el motivo de la salida del delantero y tuvo palabras de agradecimiento hacia el colombiano por su trabajo en Marathón.

"Hace una semana atrás habíamos decidido que Yustin no iba a continuar con nosotros por el tema económico. Le agradecemos a él por el tiempo que estuvo en la institución donde entregó lo mejor de él, pero ahora lo más importante es pensar en quiénes se quedan en Marathón y tratar de cumplirles mes a mes que es lo más importante."

Amaya manifestó que las condiciones de Marathón no son las idóneas para poder satisfacer las exigencias salariales de Yustin Arboleda.



"Marathón es un equipo que se ha venido reestructurando económicamente en los últimos años, ha sido difícil y creo que es lo más sano para las arcas del club."

QUERÍAN VENDERLO EN SU MOMENTO

El dirigente sampedrano hizo un análisis general de todo lo que sucedió desde la llegada de Yustin Arboleda a Marathón, las ofertas que rechazó y el salario que pedía para continuar ligado al Monstruo Verde.



"Era un dinero que el club no puede pagar, si nosotros nos remontamos a cuando Yustin vino, lo hizo por un año, luego se le renovó por un año más, posteriormente se hizo un esfuerzo por tenerlo dos años más e incrementándole su salario con el objetivo que el club pudiera hacer algún tipo de negocio, que pudiera salir alguna oferta del extranjero y que Marathón se pudiera agenciar algunos fondos. Lamentablemente llegaron las ofertas pero él no decidió tomar ninguna pese a que a Marathón le iba a ir bien pero él en la parte económica no le pareció, aunque sí eran buenas ofertas que había recibido. A lo mejor él quería quedar libre para tomar una mejor decisión para él y su familia."

Pese a que el colombiano podría irse a otro equipo del país o al exterior, Orinson Amaya comentó que Yustin Arboleda está en su derecho de decidir dónde quiere jugar.



"Hay que tener claro que esto es fútbol, es oferta y demanda. Él es un futbolista y tiene todo el derecho de irse a cualquier equipo donde le ofrezcan más. Como presidente del club y responsable de poder estar cumpliéndole a los jugadores, tengo que ser responsable en ese caso. No solamente Yustin Arboleda era el único jugador que depende de Marathón, son 35 jugadores que hay que pagarles mes a mes."

PRETENSIÓN POR BRUNO VOLPI

Por último anunció que ya le presentaron una oferta al artillero argentino ex Platense, Bruno Volpi, para que llegue a suplir la baja de Arboleda en el ataque de Marathón.



"Estamos negociando, ayer estuvimos con él y hablando con el contratista, le hicimos una propuesta y quedó de analizarla a ver si en los próximos días se decide. Sino pues ni modo, tenemos buenos muchachos en la parte delantera, tenemos buenos jugadores para poder competir."