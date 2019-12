Roy Smith, el tico que se quedó sin equipo y ahora trabaja en una bodega de ropa usada

De inconfundibles rastas, pero esta vez sin pantalones cortos y muy lejos de la actividad que lo ha caracterizado desde muy joven, el fútbol, el costarricense Roy Smith ha emprendido una aventura extraña para él a sus 29 años.

En fotos: Así es el trabajo de Roy Smith en la bodega de ropa

Y precisamente lo ha hecho viendo hacia el futuro, pero además como un gesto de agradecimiento a una persona que ha sido especial durante su estadía en El Progreso.

Smith decidido sacrificar sus vacaciones navideñas para sumergirse en una labor desconocida para él, pero que es precisamente lo que quiere hacer, conocerla y ver si en unos años podría fundar su propia empresa en este rubro.

Irvin Reyna y su retiro del fútbol inspirado en un milagro que Dios hizo en su vida

El defensor central ha decidido quedarse trabajando en una bodega de ropa usada, el cual lo ve como un servicio porque no recibe paga y trabaja igual o más que los empleados de esta tienda ubicada en la ciudad ribereña. Su jornada es larga y más aún por estas fechas que las ventas en este negocio aumentan considerablemente por lo que termina llegando en ocasiones a su hogar a las 9 o 10 de la noche.



Roy Smith dejó los tacos por un tiempo y se puso a cargar fardos de ropa usada.

Y es que la vida para Roy cambió en este mes de diciembre cuando finalizó el torneo Apertura 2019, terminó su contrato con el Honduras y comienza a pensar en lo que hará una vez se retire de este deporte, su meta es convertirse en empresario y es la razón por la que ha decidido conocer el negocio de ropa usada.

AFECTADO DE SALUD

Pero su trabajo no es fácil como muchos podrían creer ya que en los primeros días llegó a estar mal de salud producto del tamo o pelisa que desprenden la copa, pero el tico sacó fuerzas para no achicarse en este reto que al principio le costó, pero que poco a poco le ha ido tomando ritmo.

"Quise ver el otro lado de la moneda, uno se debe de preparar, al principio fue muy difícil, pueda ser que en un futuro me toque tener una tienda y ya voy a saber, uno sueña en ser empresario y se empieza desde abajo", comenta Roy mientras seguía su trabajo cargando 'bultos' de prensas usadas.



También le ha tocado ordenar muchos bultos de ropa usada, termina con dolores de espalda.

Smith Lewis se congrega al Ministerio Internacional tu Reino, mismos que le ayudaron a que tuviera la oportunidad de tener este trabajo antes de empacar maletas y viajar a Costa Rica, donde esperará una oferta para seguir en el fútbol, tiene previsto marcharse del país el próximo 30 de diciembre.

"Ha sido una bonita experiencia, he aprendido, uno empieza a valorar más, muchas veces uno como jugador es un poco incomprensible, es difícil, pero es más complicado no tener trabajo, pero es mejor madrugar para ir a trabajar que para ir en busca de empleo", expresó el tico.

SU PRIMER TRABAJO FUERA DEL FÚTBOL

Roy comentó que esta es la primera vez que tiene un trabajo que no sea un equipo de fútbol, aunque cuando estaba niño ayudaba a su papá en un negocio familiar. "A mis 29 años nunca había trabajado, solo cuando estaba en la escuela y era que mi papá tenía un puesto de video juegos, no era un gran trabajo, porque yo pasaba jugando".

Nada de esto ha sido fácil para Roy Alexander, ya que en su primer día de trabajo recibieron fardos de ropa por lo que tuvo que salir hasta que todo se entregara. "Lo más duro fue el primer día, pasar unos 500 fardos de ropa, buscaba la manera de sentarme en cualquier rato libre".



Roy Smith trabajó en sus vacaciones en la tienda de ropa usada en El Progreso.

En esta actividad muchos han renunciado en su primer día de labores, ese mismo pensamiento pasó por el jugador costarricense, pero le hizo fuerza, trabajo en el que le ha tocado actividades como mover paquetes de ropa, ordenarla y dividir más de 5 mil corbatas en dos días, algo que para él ha sido lo más duro. "En los primeros días me preguntaba qué estoy haciendo aquí, luego le agarré el gusto".

Smith formó una buena relación entre sus nuevos compañeros, aunque no ha logrado a conocerlos a todos, ya que es una empresa muy grande y cada uno de ellos no pueden desatender sus quehaceres debido al volumen que mueven.

TRABAJA SIN SALARIO

La sorpresa fue cuando Roy Smith aseguró a DIEZ que "yo aquí no tengo un contrato, no cobro, este es un servicio, es peor estar en la casa haciendo nada", ya que tienen pensado regresar a Costa Rica el 30 de diciembre.

Deja claro que sigue activo en el fútbol y está a la espera de una buena oferta. "Todavía no me he retirado del fútbol, estoy analizando la mejor opción", cerró.



Roy Smith dejó los tacos y pantalones cortos para ponerse a cargar bultos de ropa.

Cierra hablando sobre su paso en El Progreso donde se ha adaptado como un ribereño más, ya que ha tenido un buen trato y recibe el cariño de todos por su labor en el club. "No quiero que me recuerden solo porque jugaba al fútbol, también por ayudar a personas que no conozco, a veces uno es muy mal agradecido con la vida".

Roy Smith empezó su carrera como futbolista en el Brujas de su país, luego pasó al Orión, su primera experiencia en el extranjero fue en Japón en el Gainare Tottori, luego por el The Strongest de Bolivia, Uruguay de Coronado, Santos Cartaginés, Honduras Progreso y Marathón, además de estar en el Mundial sub-20 de Egipto terminando de cuarto lugar con Costa Rica.