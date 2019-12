El plan de vida que Marathón le propuso a Yustin Arboleda para que se quedara en el club

Después de la inesperada noticia que impactó el mercado de fichajes en Honduras, al conocerse que Yustin Arboleda no continuará vistiendo los colores de Marathón, el presidente del club Orinson Amaya expresó su opinión sobre la decisión de no ceder a las peticiones del delantero.

Oficial: Marathón confirma la salida del delantero colombiano Yustin Arboleda

El dirigiente verdolaga aseguró que estaban realizando un esfuerzo por mejorarle las condiciones a Yustin Arboleda, sin embargo hubo algunos tratados que se realizaron afuera del acuerdo con Marathón.

Era tanto el deseo de Orinson Amaya y Marathón de seguir contando con el goleador colombiano en el equipo que, incluso, se le planteó un plan de vida para que el futbolista pudiera asentarse por completo en Honduras.

Víctor Berríos se convierte en la cuarta baja de Marathón para el Torneo Clausura

"Personalmente le hice un planteamiento de vida con opción a que él pudiera obtener una casa, que él la estuviera pagando con lo que el club le paga de vivienda por renta", contó Amaya.

Sin embargo, Orinson también comentó que hubo algunos inconvenientes externos que hicieron que el pacto casi alcanzado se desmoronara y que ocasionara la ruptura de la relación entre el club sampedrano y Arboleda.

"Hice el mayor esfuerzo para que él se quedara y continuara con Marathón pero hubo algunas cuestiones externas que no me pareció, no lo miré hasta cierto punto leal, por eso tomamos la decisión que él no estuviera en Marathón", apuntó.

Además, el jerarca esmeralda tomó a bien recalcar el mensaje brindado a los jugadores de Marathón para que valoren la oportunidad que tienen de militar en el cuadro verde.

"Desde que estoy en Marathón, el equipo ha estado en los primeros lugares. Le estamos inculcando al equipo de reservas que lo que queremos es que ellos se entreguen, den todo al máximo y que valoren donde están porque la oportunidad de trabajo en este país en el ámbito futbolístico es corta y deben sentirse halagados de estar en una institución grande como es Marathón."