Entre lágrimas, Keylor Navas anunció su fundación por la niñez en Costa Rica

Keylor Navas anunció este lunes su nueva fundación Tiempos de Esperanza en una conferencia de prensa especial, el arquero tico abrirá este nuevo centro de ayudas junto a su esposa Andrea Salas.

El guardameta del PSG llegó con su mejor traje, zapatos negros, camisa blanca y una gran sonrisa en su rostro por la noticia que iba a dar.



Sin embargo, 30 segundos en el micrófono bastaron para que a Keylor se le llenaran de lágrimas los ojos y su voz se partiera cuando intentó expresar lo que sufren los niños en Costa Rica.

Keylor Navas contuvo las lágrimas a la hora de intentar expresar lo que sufren los niños en Costa Rica.



Navas no pudo seguir en la conferencia y Mónica Espinoza, una de las socias del proyecto le llevo agua. El tico tomó y continuó.

"Agradecerle a Dios porque fui niño y sé que mucha gente me ayudó. Esa es la idea de esta fundación, poder ayudar a muchas personas... Perdón", expresó entre lágrimas.



Y agregó: "Estar aquí es dar la cara por esos niños que lo necesitan, por todas esas personas que están en víspera de navidad y no tienen qué comer, no tienen regalos, no tienen nada, entonces por ellos que estamos aquí y no por nosotros".



Keylor Navas y su esposa Andrea Salas presentaron Tiempos de Esperanza, una organización que contará con Mónica Espinoza como directora del proyecto.