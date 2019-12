Marathón no asegura continuidad de Carlo Costly de cara al Torneo Clausura 2020

Marathón no termina de confeccionar su plantilla para el Torneo Clausura 2020 ya que hay jugadores que han sido de bajas y otros que están por llegar o renovar.

Este lunes el club informó de manera oficial que Yustin Arboleda no continuará para el siguiente campeonato pese a diversos intentos de retenerlo, sin embargo el factor económico les ha impedido seguir compitiendo con Olimpia y Motagua que le han presentado tentadoras ofertas al colombiano.

Pero además de Arboleda, los sampedranos no tienen segura la continuidad de Carlo Costly ya que finalizó contrato y de momento no han renovado su vínculo debido a que el futbolista se encuentra fuera del país.

Marathón podría perder a su dupla de goleadores para el año 2020, aunque esperan que Costly acepte una oferta.

"En los próximos días se le planteará lo que Marathón puede pagar y si no acepta, de igual forma agradecerle por el año que estuvo y lo profesional que fue, pero el cub no es un jugador ni dos, es una institución responsable y de nosotros dependen muchas personas", adelantó Amaya en caso que Costly no acepte el nuevo contrato.

De momento los verdolagas han dado de baja a Carlos Róchez y Mayron Flores además del colombiano Arboleda, solamente anunció el fichaje de Michael Osorio, defensor procedente del Vida y está a punto de lograr un acuerdo con el argentino Bruno Volpi quien fue el goleador de Platense el Apertura 2019 sumando siete goles.

