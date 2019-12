Diego Maradona y su inesperado elogio al trasero de Jennifer López

Diego Maradona sigue dejando frases muy elocuentes en sus entrevistas y la última ha sido dedicada a la bella neyorquina Jennifer López quien considera tiene la 'retaguardia' más espectacular ha visto en los últimos años.

El entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata brindó una entrevista a un canal de TV en Argentina y reveló que en una ocasión se encontró con Jennifer Lopez y Marc Anthony cuando aún eran esposos y aseguró que ellos le mostraron su decepción porque nunca los invitó al programa La Noche del Diez en eltrece en el cual debutó en agosto del 2005.

"No es que no los invité, me moría porque estén en mi programa. Me moría por hacerle una pregunta a Jennifer Lopez. Me moría por verle… estaba por decir ‘ese cu…’. Porque tiene el cu… más hermoso que vi en los últimos años", dijo El Diez entre risas.

En ese momento cuando dirigía dicho show televisivo, Diego se dio el lujo de tener como invitados a grandes personajes como Thalía, Joaquín Sabina, Ricardo Arjona, Robbie Williams, al reggaetonero Don Omar y a Raffaella Carrá, entre otros.

Antes de la tremenda confesión de Diego que le da vuelta al mundo, Diego había más halagos para la intérprete de Jenn from the block.

"Jennifer Lopez es un bombón asesino que se parte. Fue a ver a Marc Anthony a Caracas y cuando fui a saludarlo al vestidor, enfrento a Jennifer Lopez y le digo ‘hola, Jennifer’. Y me frena y me dice ‘no, Diego, con vos está todo mal, estamos muy enojados con Marc Anthony’.