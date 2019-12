Ismael Santos, el administrador industrial de negocios del Real de Minas

Cada esfuerzo al final tiene su recompensa. Unos lo viven en el campo profesional y otros en el deportivo. En el caso de Ismael Santos, exjugador del Olimpia, UPNFM y actualmente en el Real de Minas, lo vive en los dos escenarios: juega en la primera división y recientemente, a sus 23 años de edad, logró su título universitario.

Sus primeros pasos en el balompié fueron en la Academia de Fútbol de Carlos Prono, luego a los 11 años probó suerte en las Fuerzas Básicas del Olimpia, donde fue entrenado por Ricardo Taylor (QDDG), Raúl Cáceres, entre otros.

Después de su paso por las inferiores del Olimpia, tocó el turno de probarse en las reservas del mismo club, donde sus buenas condiciones le permitieron quedarse en las mismas.

"A los 16 años llegué a las reservas (Olimpia) que dirigía Nerlyn Membreño, luego (Danilo) Tosello me subió al primer equipo. Él fue el que me convocó a un primera concentración con el Olimpia en La Ceiba contra el Vida, pero no debuté. Después llegó el profesor Juan Carlos Espinoza y no tuve mucha participación. Cuando llegó el profesor (Héctor) Vargas fue que logré debutar", nos contó.

Mientras sonaba la música de Vilma Palma e Vampiros, Ismael Santos continuaba contándonos cómo fue el momento en el que salió de las filas del cuadro merengue.

"Luego cuando vino el profesor Carlos Restrepo, me dijo que tenía condiciones pero en ese entonces había jugadores de peso atrás y que lo mejor era que saliera a préstamo para sumar minutos y experiencia, luego regresar al equipo".

El sueño por tomar experiencia no fue como él lo soñaba, pues tras un paso por el conjunto universitario, la renovación de contrato no llegó con los blancos. "Salí a UPNFM pero ahí no tuve mucha suerte, pero no fue por factores deportivos. Luego se me venció el contrato con el Olimpia y me fui al Real de Minas".

Con el equipo Real de Minas disputó nueve encuentros el certamen pasado y espera en el próximo torneo Clausura poder sumar mayor participación.

Ismael Santos surgió de las refuerzas de Olimpia. Foto: Archivo.

MUNDIALISTA EN DOS OPORTUNIDADES

Mientras llegaba el padre de Ismael Santos a su casa, el juvenil nos contaba que una de las experiencias más bonitas de su carrera como jugador de fútbol, no solo fue su debut en la primera división, sino sus dos participaciones mundialistas juveniles.

"Estuve en todo el proceso de la Sub17 y logré ir al Mundial de Emiratos Árabes Unidos, donde llegamos hasta los cuartos de final. Fue una gran generación pero la mayoría se perdió".

La otra experiencia fue: "Estuve en todo el proceso de la Sub-20 y fuimos al Mundial de Nueva Zelanda. Son dos mundiales y también estuve en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe en Veracruz. Después fue complicado estar en una selección. (Jorge Luis) Pinto una vez me llamó a una sub-23, pero tenía una lesión y no pude seguir".

Ismael Santos era el capitán de la Sub-17 de Honduras que brilló en el Mundial de Emiratos Árabes en 2013. Foto: Ronal Aceituno.

PREPARACIÓN ACADÉMICA

Ismael Santos es uno de los pocos jugadores de la Liga Nacional que han tenido la dicha de tener una preparación académica bilingüe y sobre todo con destacadas notas que los mantenían en el cuadro de honor.

"Mis papás hicieron un esfuerzo grande para ponerme en un colegio bilingüe desde kinder, nunca tuve bajas notas, yo estaba en el cuadro de honor y por eso me daban permiso para llegar tarde a clases porque me chocaba cuando estaba en reservas", contó.

En octubre de 2013 se graduó de Bachiller en Ciencias y Letras y en 2014 emprendió el camino en la Universidad. Ahora, en 2019 culminó la carrera y se graduó como licenciado en Administración Industrial y de Negocios.

"No es fácil estar en las dos cosas. Yo lo que hacía en clases es que ponía mucha atención para después no esforzarme mucho en estudiar. Aprovechaba bastante el tiempo y con el apoyo de mis papás fue fundamental".

Luego de lograr el título universitario, Ismael Santos le apunta a emprender un día su propio proyecto. "Gracias a Dios culminé la meta con el esfuerzo de mis papás y el mío. A mis papás les gusta los negocios y estamos soñando con emprender un negocio rentable en el futuro. Esa es mi meta a largo plazo".

Muy centrado en lo que desea, Ismael le apuesta a seguir sus sueños en el fútbol y luego a los otros proyectos. "El fútbol es hasta los 36 años si es que se cuida y hay que pensar más allá de lo deportivo. En el fútbol se puede ganar dinero, pero también hay que saberlo administrar y por eso al final varios jugadores se complican. Por lo momentos me veo más en el fútbol, quiero seguir jugando y cumplir mis sueños de niño. Ya debuté en primera división, jugué en selecciones menores y quedan muchas metas por seguir".

Ismael muestra orgulloso los reconocimientos que le ha dejado el fútbol. Foto: Ronal Aceituno.

SUS PADRES SIEMPRE LO APOYARON

Ena Margot Alvarado, madre de Ismael Santos, asegura que el fútbol lo trae en sus venas pues viene de una familia donde se respiraba esta pasión por dicho deporte.

"Yo vengo de una familia futbolera, mi papá entrenaba un equipo de segunda división y yo iba a Danlí, Juticalpa, Siguatepeque. Yo era la única mujer que andaba con ellos. A mí siempre me gustó el fútbol y cuando yo estaba embarazada y me ponía a ver fútbol, él se movía en mi barriga", cuenta.

El amor por el deporte hacía que doña Ena siempre se encargara de llevar a su pequeño en los diferentes procesos de entrenamiento desde la niñez.

"Yo lo esperaba en Amarateca a las 11:00 de la mañana, venía del Indio y tenía que estar a las 11:30 en Unitec, salía (hace gestos de velocidad), pero luego que alcanzó la mayoría de edad ya descansé".

José Luis Santos (Padre) hoy se siente muy orgulloso de la influencia que tuvo en la práctica al fútbol y destaca el buen accionar en su carrera universitaria.

"El aporte mío fue que desde pequeño lo induje para practicara el deporte y que a la par estudiara y lo llevamos de la mano en ambos campos. Él resultó ser un gran estudiante y a la larga culminó su carrera en Licenciatura en Administración Industrial y de Negocios. Él ya está en primera división con el Real de Minas"

El amor al fútbol no tiene precio y su propio padre confiesa que lo llenó de mayor satisfacción cuando lo vio debutar en el fútbol que ahora que se graduó de la Universidad. "Disfruté más cuando él debutó en la Primera División porque el deporte nosotros lo traemos en la sangre. Nos gustó porque debutó con el equipo que a nosotros nos gustaba en ese momento como fue Olimpia. Ahora nosotros pensamos diferente porque uno no se pone la camisa, sino el sentimiento de donde está nuestro hijo. Ahora somos Real de Minas y lo apoyamos al cien por ciento".

Los padres de Ismael Santos lo han apoyado en toda su formación académica y deportiva. Foto: Ronal Aceituno.

Ismael Santos tiene la dicha de vivir en un hogar lleno de mucho amor, respeto y muchos sueños. Es hijo único y pese a no tener hermanos, su sueño es tener una revancha en el fútbol y volver a uno de los equipos denominados grandes del país.