Esposa de Yustin Arboleda se despide de Marathón y también de Honduras

Después que Marathón anunciara su salida tras no lograr un acuerdo para ampliar su contrato, el delantero colombiano Yustin Arboleda respirará nuevos aires en su carrera deportiva.

Pero antes de comunicar el nuevo club donde jugará, su esposa venezolana Paula Vivas, decidió despedirse con un emotivo mensaje a los aficionados verdolagas que lo apoyaron durante estos tres años en Honduras dando a entender que no continuarán en el país pese a las ofertas concretas de Motagua y Olimpia.

"No sé por dónde empezar. Con el corazón en la mano y una mezcla de sentimientos encontrados, Gracias Dios, gracias por esta maravillosa experiencia que hoy cerramos no con un adiós, sino con un hasta pronto porque realmente así es el fútbol, hoy estás acá, mañana no lo sabes. Agradecemos infinitamente por la oportunidad de llegar a este país y llenarnos de muchas bendiciones, fueron tres años en donde vivimos cosas maravillosas, goles que quedarán para la historia, triunfos, tristezas , derrotas", comenzó escribiendo la esposa de Arboleda en la red social de Instagram.

EL PLAN DE VIDA QUE MARATHÓN PRESENTÓ A YUSTIN Y QUE ÉL RECHAZÓ

Hace dos años Yustin Arboleda se corona campeón y meses después nacería su hija Paulett.

Continuó agradeciendo al país dando a entender su partida: "Pero también vivimos lo mejor de nuestras vidas, Honduras de ti nos llevamos el tesoro más precioso que nos regaló Dios, nuestra primogénita, princesa amada y querida por muchas personas, lo más Importante es que nos llevamos un pedacito de todos ustedes".

"Gracias Marathón, gracias familia porque aunque no lo crean, dejamos a personas que se convirtieron en nuestra familia, gracias a todas las personas que nos apoyaron y nos abrieron las puertas de su corazón, gracias a todos por tanto cariño y tanto apoyo , Dios bendiga sus vidas. Sé que acá dejamos un poco de nosotros porque nos recordarán así como nosotros a ustedes . Gracias infinitas Gracias".

Cerró su mensaje escribiendo: "Estamos en las manos de Dios y confiamos que vendrán cosas maravillosas, pues Él no abandona a sus hijos, gracias a todos por tantos mensajes de cariño, Dios bendiga sus vidas. Yustin estaremos contigo donde sea, te amamos y te apoyamos hasta el infinito y más allá. Feliz Navidad".

EL FUTURO DE YUSTIN ESTÁ EN CHINA

Aunque el espigado goleador colombiano tiene ofertas en la mesa de Olimpia y Motagua, DIEZ conoció que el futbolista ha decidido firmar por un equipo de la segunda división de China y está a la espera del contrato para estampar su firma y viajar a Asia.

Yustin se marcha de Honduras después de tres años donde logró jugar con Marathón un total de 97 partidos, marcó 59 goles y recibió seis tarjetas rojas. Ganó un título de goleo, un trofeo de campeón y un subtítulo.