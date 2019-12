Delis Vargas sobre su cuestionado promedio goleador: "He tenido seis meses sin jugar, eso me mató"

Seguir a @fredyro19

Delis Vargas tiene apenas 25 años y llega a Honduras con la ilusión de demostrar en Real España su capacidad goleadora en la Liga SalvaVida, esto pese a que en los últimos meses distintos motivos le impidieron mostrar todo ese potencial.

El ex ariete de Rampla Juniors en la primera división uruguaya marcó tres goles en 26 partidos jugados en 2019 y explica las razones: lesiones y alguna inactividad por poca consideración de su anterior DT, pasaron factura al ariete de 1.85 metros de estatura.

"La verdad bien, el primer día andábamos con un viaje arriba y todos un poco cansados, pero lo sacamos bien por suerte; buenos entrenamientos del profe y ahora a darlo todo", es el compromiso que asume Delis en suelo catracho.

Califica al plantel aurinegro como uno compuesto por "tremendas personas" que "desde que llegamos al vestuario, desde el primer minuto" se han comportado "muy bien" y han intentado hacerlos sentir como en casa.

Vargas cuenta que ya le han hablado del balompié nacional y más o menos sabe qué le espera: "Siempre he tenido compañeros que han jugado en Honduras, no en Real España, pero siempre me han hablado que son buena gente y muy compañeros...somos medio similares en ese sentido", destaca con sentido afectivo para con los nuestros.

Sus deseos son ponerse a las órdenes de Ramiro Martínez desde ya: "Estoy con muchas ganas de jugar que es a lo que venimos, me imagino que va a ser un campeonato duro, como allá que es durísimo; lo que he visto, como centrodelantero, es que los zagueros son grandes y hay que rebuscarse para buscar el gol".

Delis Vargas dice estar complacido con el ambiente en el seno de la Máquina y espera debutar el próximo viernes 3 de enero en el amistoso con Real Juventud.





SOBRE SU PROMEDIO GOLEADOR...

Consultado por los motivos que le impidieron contar con un registro goleador mayor, en Juventud (2015, 2016 y 2017), Cerro (2017) y el mismísimo Rampla (2018 y 2019), Delis Vargas es claro: "Me han dicho eso pero he tenido seis meses sin jugar por salir libre de un club, eso me mató".

Y prosigue: "Después, a los seis meses me lesioné, una fractura me mató...después volví a Rampla, que fue cuando tuve más minutos y convertí. Luego, siempre en Rampla, me pusieron en un puesto que no es beneficioso para el centrodelantero, por fuera, de volante".

"Esperamos ahora volver a nuestro puesto y empezar a macar goles" con Real España, dejando de manifiesto, además, que "me gusta jugar de '9', allá arriba". Pese a que "las lesiones y estar parado me mataron", espera conquistar con sus goles a la exigente afición catedrática.