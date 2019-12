Franco Güity revela por qué declinó la oferta de Motagua cuando ya estaba todo arreglado

Franco Güity viajará en los próximos días a Arabia Saudita para unirse al Al-Nojoom de la segunda división de ese país. El delantero tuvo frutos luego de su gran campaña en la Upnfm donde marcó 14 goles en 18 partidos.

El ariete en una entrevista a SB Deportes reveló que tuvo que disculparse con la directiva de Motagua pues ya tenían todo arreglado, irse al Medio Oriente lo hace por su familia.

“Tuve que pedirle unas disculpas a la gente de Motagua porque ya teníamos todo para arreglar y a último momento se da la opción para salir. Ellos entendieron también de que esto es por la familia, tengo 32 años y es una oportunidad para mí de abrirme puertas y buscar un mejor futuro”.

Y agregó: “Hubo acercamientos de otros equipos y si yo me hubiese quedado en Honduras hubiese jugado en Motagua o la Upn. Son seis meses de contrato con opción a un año y vamos a ir a tratar de adaptarnos”.

Güity pensó que su buena campaña en la Upn le iba a abrir las puertas en la Selección Nacional como sucedió con Jorge Benguché y Juan Ramón Mejía, su no llamado hizo que tomara la decisión de irse.

“También mencionar que mi decisión fue porque no me llegó la oportunidad de la selección. Si tú eres un jugador que hizo 22 goles en 29 partidos y no se te da la oportunidad entonces uno debe ir entendiendo que esa puerta de la selección está cerrada. Me costó tomar la decisión porque pensé que podía tener la oportunidad en la selección y no me la dieron, ahora lejos menos va a pasar y bueno ya eso queda ahí”.

Y finalizó contando: “Yo traté de hacer las cosas bien para merecer una oportunidad, me voy muy ilusionado y esperando abrir puertas para mí y para otros jugadores hondureños”.