Osman Madrid se pronuncia respecto a fichaje de Yustin Arboleda por Olimpia

Yustin Arboleda está en la mira de Olimpia, no cabe duda. Eso sí, su vicepresidente Osman Madrid dejó en claro que "no hemos firmado" porque el ariete colombiano ex Marathón negocia con un equipo chino.

"No, no hemos firmado a Yustin. Él nos dijo que tenía que esperar un contrato de China, que era mejor de lo que podía percibir en nuestro mercado", comentó Madrid al programa radial sampedrano 'Deportes Meridiano'.

Añadió que "si firma el contrato en China nos vamos a olvidar de Arboleda, pero no lo tenemos firmado", reiteró el dirigente albo, quien además manifestó que "esa es la realidad. No lo tenemos firmado, si lo tuviéramos ya habría salido en las redes sociales del Olimpia".

Las 6:00 de la tarde de este lunes es el plazo que Yustin, según indicó el mismo Osman, les había dado para dar el 'sí' o el 'no'.

"Me dijo: 'Al tener información de China, que me venga el contrato y es lo que yo estoy solicitando, Osman lo siento mucho... Pero si no, consideraríamos lo del Olimpia, porque tengo varias propuestas'", reveló el directivo de los capitalinos sin pelos en la lengua.

Contó que "eso es lo que nos dijo, estamos esperando que nos confirme, si se va para China o entra en otra negociación", recordando de igual manera que en caso de llegar a un acuerdo "para resolver el tema de él llevaría un tiempo porque el presidente está afuera" del país.

NO TIRARÁN LA CASA POR LA VENTANA

Osman Madrid intentó ser puntual respecto al tema económico, pues le pagarán "dentro de las posibilidades del equipo, que le puede pagar el 30 de cada mes, hemos sido claros".

"No podemos competir con China, pero sí habrá que hacerle una mejor oferta de lo que de repente ha tenido de salario él", enfatizó.

Osman Madrid, vicepresidente de Olimpia, también se refirió a los préstamos de jugadores, específicamente a la UPNFM.





RESPECTO A PRÉSTAMO DE JUGADORES A UPN



Madrid fue explícito en torno a la polémica con Lobos de la UPNFM el Apertura pasado de la Liga SalvaVida, en el que fueron campeonísimos, por el préstamo de futbolistas.

"Hasta ahora no hemos definido nada, hay varios equipos que nos han solicitado... mientras no venga el técnico (2 de enero) y nos sentemos a hablar de los jugadores que pueden ir o venir, no vamos a hacer ningún arreglo con otra institución", apuntó.

Acepta que "queremos ayudar a todos, pero las condiciones las pone el club porque está prestando jugadores que le cuestan recursos". También recordó el caso de José Mario Pinto y John Paul Suazo.

"El problema con UPNFM, con el cual tenemos buena relación, fue de mal gusto. En ningún momento hicimos cosas indebidas, ni les prohibimos. El jugador me llamó para decirme que 'X' o 'Y' persona le había dicho que no iba a jugar. Le dije las cosas que se habían hablado...".