Yustin Arboleda y su fichaje por el Olimpia: "Siempre voy a respetar la camiseta que represento"

El delantero colombiano Yustin Arboleda, fue anunciado hoy como el nuevo jugador del Olimpia, firmando un contrato por dos años, tal como lo confirmó el propio futbolista.

El ahora exjugador de Marathón se encuentra en Venezuela de vacaciones y desde allá dio sus primeras declaraciones como nuevo futbolista de los albos en el programa Fútbol a Fondo.

“Agradeciendo siempre todo el tiempo que hemos estado en Honduras, un país que nos ha abierto las puertas, mi hija nació en Honduras y por eso le hemos agarrado mucho aprecio al país. Teníamos una posibilidad de ir a China, teníamos otras opciones, pero siempre pidiéndole dirección a Dios, que me permitiera tomar buenas decisiones, lastimosamente la opción de China no se logró concretar por diferentes factores que son ajenas a mí y a mi representante. El club Olimpia ha mostrado interés en que forme parte de la institución, siempre con mucho profesionalismo y respeto, quizás en su momento hubo publicaciones que no eran las adecuadas. Hubo periodistas que dijeron que yo era jugador del Olimpia cuando la gente del Olimpia no se me había acercado, por ahí empezaron las especulaciones”, fueron sus primeras palabras.

Y siguió: “La gente del Olimpia me habló cuatro o cinco días atrás, mostrándome el interés que tenían, les hice saber que tenía una oferta del fútbol chino y que de no concretarse... Obviamente Marathón ya me había dado de baja, habíamos hablado con Marathón para poder llegar a un acuerdo y seguir en la institución, pero bueno, sabemos que esto es fútbol, los directivos buscan lo mejor para los clubes, nosotros como jugadores buscamos lo mejor para nuestras familias. Lo digo ahora y siempre lo diré, estoy muy agradecido con la gente de Marathón porque la verdad me abrieron las puertas y me trataron muy bien, tengo buena relación con ellos, y nada, esto es trabajo y vamos a salir adelante”.

SOBRE EL PLANTEL DE LUJO DEL OLIMPIA

Yustin Arboleda llega como un fichaje de lujo al equipo de Pedro Troglio, que cuenta con atacantes de primer nivel. El colombiano tiene claro que deberá pelear por la titularidad.

“La competencia va a ser fuerte, pero los retos los tenemos que asumir, con profesionalismo, con responsabilidad, tenemos que saber que vamos a llegar a una institución grande donde tenemos que trabajar fuerte para ganarnos la confianza del técnico, para ganarnos un espacio en el grupo y lo más importante poder llegar a aportar el granito de arena que a uno le toca para que la institución siga creciendo en su historia, sabemos que es un equipo que le brinda todo a sus jugadores, es una institución que te va a exigir”, explicó.

Sobre cómo se dio su fichaje, Arboleda dio algunos pequeños detalles.

"Venía hablando con Osman Madrid, bastante, con el Licenciado Villeda también tuve la oportunidad de hablar, me hicieron saber el deseo de que formara parte de la institución, obviamente con el aval del técnico, esto demuestra que vienen haciendo las cosas bien, palabras de agradecimiento con ellos porque me han dado la oportunidad de ser parte de la institución", expresó Arboleda.

El nuevo delantero de los albos viajará a Tegucigalpa la próxima semana para unirse a los trabajos de Troglio, que prepara al club para el torneo Clausura y también para la Liga de Campeones de Concacaf.

MENSAJE AL HINCHA DEL OLIMPIA

Yustin mandó unas palabras a sus nuevos hinchas, es decir, los del Olimpia.

“Agradecido con toda la gente que me ha mandado mensajes de apoyo, mensaje de bienvenida, la verdad que eso lo motiva a uno, lo hace llenar de más fuerza para prepararse bien y poder dejar todo en cada partido, creo que mi característica desde que inicié mi carrera fue siempre entregarme independientemente de la institución en la que esté, siempre voy a respetar la camiseta que represento, Dios primero pueda hacer una buena campaña", concluyó.