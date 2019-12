El mensaje de despedida de Yustin Arboleda a la afición del Marathón

Luego de fichar con Olimpia, el delantero colombiano Yustin Arboleda envió un mensaje de despedida a la afición del Marathón.

Potente ataque: El nuevo 11 del Olimpia con Yustin Arboleda para buscar el bicampeonato

"Primeramente agradecerle a Dios por haberme dado la oportunidad de hacer parte de esta gran institución como lo es Marathón. Fueron 3 años de alegría tristezas pero sobre todo de mucho aprendizaje", inició contando en su cuenta de Instagram.

La noticia de la llegada del atacante cafetero a las filas blancas no han caído bien los seguidores verdolagas.

"Quizás muchos me critiquen hoy por la decisión que he tomado de hacer parte de un nuevo club pero siempre lo he dicho que primeramente Dios luego mi familia y pues no queda más que darle gracias a todos por sus buenos deseos. Les deseo feliz y próspero año 2020, Dios les bendiga", sentenció.

Yustin Arboleda deja una huella imborrable en el Marathón. Llegó en 2017 y se marcha tras disputar 97 partidos y anotar 59 goles.

Se ubicó en el top 3 de máximos goleadores del cuadro sampedrano, superado únicamente por Emil Martínez (64 dianas) y Leonel Machado (78).

El colombiano ahora se encuentra de vacaciones con su familia en Venezuela. En los primeros días de enero de 2020 se integrará al equipo de Pedro Troglio.