Ramiro Martínez y su deseo de Año Nuevo: "Darle un título a la afición y a Real España"

Una buena plática no cae mal antes de terminar el 2019. Ramiro Martínez, técnico de Real España, fue el elegido por DIEZ para hablar de todo un poco: deseos de Año Nuevo, torneo Clausura 2020 y hasta la gran cantidad de país donde llegó a pasar estas fiestas.

El timonel de la Máquina es consciente de la responsabilidad que conlleva el campeonato venidero, sobre todo considerando que él eligió los refuerzos, los cuatro uruguayos como él, y decidió mantener la base del Apertura pasado de la LigaSalvaVida.

Considera a Olimpia "el rival a vencer" pero tampoco lo ve "invencible". Confía en amalgamar una buena base que le permita "competir" y buscar esa ansiada copa número 13.

Acompañado de su esposa Graciela y el infaltable mate pero sin su hija Micaela, quien por motivos laborales se quedó en suelo charrúa, Ramirón recordó sus navidades en Inglaterra, Omán, Argentina, España y Uruguay.

Con el 2020 a la vuelta, ¿cuál es la ilusión con la que lo afronta?



Como todo año que se cierra, uno ha hecho un mini balance de lo que ha sido y, en mi caso, ha sido muy positivo; primero que nada el tema de salud de la familia, que fue sin sobresaltos, en segundo el trabajo, que no ha faltado gracias a Dios. Desarrollamos un muy buen año en Danubio y felizmente los chicos salieron campeones, y el reto a final de año en Honduras con este Real España que nos tiene muy ilusionados a todos. Esperamos estar a la altura de la competencia.



¿Fue Honduras lo que imaginaba?



Estamos gratamente sorprendidos, si bien había venido a Guatemala, estoy sorprendido con su gente, su amabilidad y la humildad que tiene todo el mundo; a los uruguayos es algo que nos gusta mucho y feliz, contento, primero que nada porque tengo salud y trabajo en un lugar en el que he sido bien recibido.



Hablando de lo deportivo, ¿no hay excusas en este Real España para 2020?



Excusas ninguna, lo que vaya a suceder será, en una mínima dosis, cuestión de la fortuna y después lo que pongamos dentro de la cancha; hemos trabajado muy duro, creemos que le dimos al equipo una solidez que con los refuerzos esperamos que sea mayor.



¿Siente que su equipo está armado como hubiera querido?



Consideramos que el plantel está completo, para lo que podríamos organizar y adecuar al presupuesto del club, nos fuimos a tope y a generar la mayor cantidad de competencias dentro del grupo. Esa puja nos va a dar la motivación...después viene el tema de los resultados y lo que mide todo, a la gente le podemos garantizar que hay muchísimo trabajo, dedicación, mucho profesionalismo y el plantel sabe que está en deuda con la gente. A partir de ahí está el mejor punto de partida y estamos claros en que tenemos tener un año redondo.

Ramiro Martínez confía en las elecciones fichajes que realizó con la mira en el torneo Clausura 2020.



¿Este equipo que se ha conformado está para competir o buscar el título?



El equipo se conforma pensando en jugar a lo grande, para competir y obtener las victorias cada fin de semana, evidentemente de la mano de esos resultados vendrán la posición en la tabla y las especulaciones de si el equipo está para pelear arriba. Nuestra visualización es un equipo protagonista y que pelee arriba.



¿Cuánto le aportarán al equipo los cuatro refuerzos uruguayos que trae al equipo?



Van a aportar mucho desde todo punto de vista, el punto humano y profesional; son muchachos maduros, de 28, 29 y 30 años, que tienen muy claro todo, que es una gran oportunidad. Desde esa partida hay un compromiso y claridad de conceptos, después ninguno de ellos es figura, yo no busqué figuras... tampoco los presupuestos que se manejan en nuestros países nos permiten buscar futbolistas de élite o europeos. Ninguno es figura pero son jugadores de máximo compromiso que se van a brindar, así como los nacionales de los que pedimos sus renovaciones; nos quedamos con el grueso del grupo, pues también nos respondieron a la perfección.



¿Cómo convencer a los aficionados aurinegros más escépticos?



Esa es la naturaleza del ser humano: está el que siempre aplaude todo lo que sucede y está para sumar; el que es escéptico y juzga antes de ver; y está la persona analítica que va mirando, haciendo su valoración... es el camino del medio que es el más lógico.También hay nueve equipos más que están pensando y diciendo lo mismo que yo.



¿Qué aportarán los refuerzos?



Primero que nada brindarse al máximo en la cancha, es un tema que no admite ninguna transacción; después con la pelota les puede ir mejor o peor, hay jugadores de días brillantes, que meten hattrick y se llevan el balón... ese mismo, al siguiente partido, no puede marcar. Eso es relativo y pasa.

Pablo Pírez, Delis Vargas, Matías Soto y Santiago Correa son los cuatro refuerzos uruguayos que la directiva le trajo a Ramiro Martínez para su Real España versión 2020.



¿Por qué la renovación de los seis futbolistas, algunos muy cuestionados por la afición?



A mí que soy el que tengo que evaluar y tomar mis decisiones, y que si me equivoco las voy a pagar, voy a hacer mis propios juicios... a mí todos me dieron lo que les pedí, el máximo de sus ganas en el trabajo, respondieron en los partidos, con altibajos, algunos tuvieron mejores y peores pero en líneas generales me demostraron que están a la altura de la Liga y el primer equipo de Real España. Tampoco es bueno recambiar un plantel de golpe y con un número elevado porque ese tiempo de trabajo y ensamble, si terminamos sacando 10 jugadores, no nos sirvió de nada. Está el caso más claro, el de Rony Martínez, a nosotros nos hizo siete goles en siete partidos y no hay un jugador en el mundo que tenga ese promedio de gol. Entiendo a quienes dicen que antes no marcó ningún gol, pero también tiene que entender que cuando llegó a nuestras manos y produce lo que produce uno no lo puede despedir. Se ganó nuestro crédito y confianza.



¿Qué concepto se ha hecho del fútbol hondureño?



La Liga es competitiva, elevada al nivel de lo que yo esperaba ver...después que me empecé a interiorizar me fui dando cuenta que era mucho más de lo que esperaba; con el correr de los partidos la visualización es que hay un nivel muy importante con respecto a lo que veía siete u ocho años atrás, evidentemente hay un crecimiento importante y está demostrado a nivel de Selección, ese crecimiento mantiene un paralelismo y está la Selección disfrutando de un muy buen sitial y estar en el Hexagonal peleando por ir al Mundial.



Desde la perspectiva de Real España: ¿Se ve invencible este Olimpia o se le puede competir?



Indudablemente es el rival a vencer, por su condición de campeón, de equipo grande y presupuestaria... le están agregando piezas de enorme valía, evidentemente es el rival a vencer. De ahí a decir que es invencible y está muy encima de los demás creo que no, podemos pensar, a priori, que está un escaloncito arriba de la inmensa mayoría de los equipos, pero los partidos hay que jugarlos y los torneos son largos. Simplemente decir que es un rival muy duro, en los papeles el más duro de todos. Si sucede algo normal Olimpia va a ir a la final de la Premier y en 15 días vamos a jugar tres veces; para mí sería espectacular tener tres partidos con ellos, pues me dará el paneo de cómo está el plantel y las cosas que debemos ajustar.