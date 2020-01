Diego Vázquez habla de Gonzalo Klusener, Juan Ramón Mejía y Arboleda a Olimpia

Motagua regresó a los trabajos este día pensando en el inicio del Torneo Clausura el 11 de enero. De momento los azules solo han fichado a Marcelo Canales y Josué Villafranca y esperan cerrar en las próximas horas la contratación del argentino Gonzalo Klusener, ariete de 36 años.

Diez charló con Diego Vázquez en este inicio de año y dio las razones por las cuales hay interés en Klusener, además reveló que buscaron a Juan Ramón Mejía y mandó un mensaje a los aficionados que piden fichajes estrellas en el conjunto azul.

¿Cómo pasó el Año Nuevo, profe?

La pasé bien, tranquilo y reflexionando en el año que pasó. Fue muy positivo para todos en lo deportivo, fue un muy buen año el 2019. Ya tengo mucho tiempo acá, me gusta la comida, las torrejas en miel... Los tamales no me gustan ja, ja, lo demás sí.

¿Qué le pide a Dios en este 2020?

Primero soy muy agradecido en todo y con lo que respecta a lo profesional. Venimos de ser bicampeones y jugar finales de Concacaf y de Liga, además peleamos en la pentagonal. Agradecerle a los jugadores y a los directivos porque fue un año espectacular para Motagua. Lo que pido es salud para mi familia y los que están cerca a mí.

¿Y ganar más títulos no pide?

No eso no, lo que pido es salud. Lo de los títulos depende de otras cosas, no es algo que pido en lo deportivo. En la medida que tengamos salud tenemos energía para trabajar y para que las cosas se den.

Profe, hablemos de la posible llegada de Gonzalo Klusener el cual tiene 36 años. ¿Por qué hay interés es un delantero de esa edad?

Es un jugador del gusto nuestro. Tiene que arreglar con su equipo porque tiene todavía seis meses de contrato y están trabajando en esa situación, esperemos que se dé y sino pues veremos otra opción. Es un jugador que es del paladar nuestro.

¿Y la edad no es una limitante en cuanto a su rendimiento?

Y bueno, es un jugador de los más importantes en la B Nacional que no es un nivel fácil, es un fútbol bastante complejo la segunda división de Argentina y es de rendimiento. Lógicamente hay otras situaciones como la adaptación, tiene que sentarle bien al equipo y bueno primero tiene que venir. El que critique ese tema y no lo ve jugar pues la verdad que sabe poco de esto y es aficionado de redes. Por redes sociales no me preguntés boludeces.

¿Y del ámbito nacional siguen buscando delantero?

Mirá a Franco le salió una oferta de afuera y se fue, ya estaba casi arreglado y después no hay. Es muy fácil criticar y destriuir, pero hay que construir, a esos mismos aficionados les digo que den soluciones, las redes aguantan con todo y lo difícil son las soluciones. Para traer jugadores que no vengan a aportar es difícil, respeto mucho a los jugadores que tengo porque se han roto el alma por Motagua. A los que critican les pido respeto para los que están.

Pero ahí está Carlo Costly que no sigue en Marathón. ¿No le interesa?

No sabía que estaba libre, pensé que estaba en Marathón. Vamos a analizarlo y la verdad es algo nuevo para mí.

¿Es difícil competir cuando clubes como Olimpia sacan la chequera fichando a jugadores como Yustin Arboleda y Motagua no lo hace?

Siempre ha sido así. Motagua ha sido un equipo que no ha tenido contrataciones espectaculares y donde la figura ha sido el mismo equipo. No hemos tenido planteles de estrellas como lo hacen otros clubes y no los critico, desde que soy jugador no recuerdo que Motagua sea el que tenga mejor plantel que los demás, no nos confundamos porque perdemos el piso de lo que es Motagua. Somos un equipo que debe pelear contra muchas cosas y ante ello hay que ubicarse también, tener mucho realismo. Los que exigen grandes estrellas es difícil, vamos a seguir apostando a lo colectivo, nunca nos han puesto de favoritos y me alegra que nos pongan así porque vamos a seguir peleando. Hemos peleado finales y todo lo que tuvieron que hacer para cambiar el formato. Mil cosas para voltearnos.

¿Entonces es bien complicado que fichen alguien del ámbito local?

El que venga tiene que estar por encima de lo que tengo. Si a mí me dicen sobre un jugador que está por encima de lo que tenés entonces te escucho, yo estoy abierto a escuchar y analizarlo. Contratar por contratar no me parece cuerdo.

Partiendo de esa premisa entonces está Juan Ramón Mejía que fue el goleador del torneo...

Tiene contrato, con Juan Ramón hablamos y nos dijo que tiene contrato. No sé si tiene contrato, no puede salir o no quiso venir. Hablamos con él y estuvimos interesados pero al parecer cuenta con un vínculo en su club o no sé si no quiso venir, desconozco los detalles.