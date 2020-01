Elías Burbara: "Hoy no andamos buscando a nadie, tenemos plantel completo"

Elías Burbara, presidente del Real España, presentó a José Valladares como el nuevo director de fuerzas básicas del club y habló de la plantilla del equipo para el Clausura 2020.

Los futbolistas hondureños que han sido víctimas de amenazas y extorsiones

"Hemos querido refrescar el tema de formación de jugadores. Queremos meter el pie en el acelerador, ser más consistentes y de mayor trascendencia. Viendo su currículo del profesor Valladares, vemos que reúne todo para el puesto; tiene todas las redes de escauteo, todos los contactos en el interior del país y ni hablar de los éxitos deportivos. Nadie tiene tres mundiales juveniles en su currículo. Es una alegría que se nos una", inició contando.

Burbara asegura que la contratación del ex seleccionador Sub-17 de Honduras es por "de forma permanente" y que su principal objetivo será desarrollar jugadores para que den el salto a la Primera "lo hagan para quedarse".



Elías Burbara presentó ante los medios a José Valladares y explicó que su primer tarea será hacer una evaluación de las reservas.

"Hemos visto un montón de jugadores que llegan, debutan y no los volvemos a ver, otros que llegan, debutan y nadie les quita el puesto. Esperamos ver más jugadores de este tipo bajo el mando de Valladares".

La primer tarea de José Valladares será una evaluación a las reservas. "Esperamos de aquí a la otra semana tener alguna sorpresa", recalcó Burbara.

Plantel completo para el Clausura 2020

A Burbara le consultaron si habrá más fichajes de cara al torneo que está por iniciar y fue claro.

"Hoy no andamos buscando a nadie, hoy tenemos plantel completo. Por allí hay posibilidades de jugadores que puedan salir, si se da algo vamos a buscar reemplazo. Pero si no hay reemplazos no creo que hayan entradas", agregó.

¿Qué jugadores saldrían? "Hay varios".

Ha recibido buenas referencias de los refuerzos cuatro uruguayos

Al dirigente aurinegro le consultaron sobre los uruguayos Santiago Correa (volante), Pablo Pírez (defensa), Delis Vargas (delantero) y Matías Soto (defensa).



Los cuatro uruguayos del Real España firmaron su contrato antes de arrancar el entrenamiento.

"Hay que verlos. En los primeros entrenos me han pasado buenas referencias. Pero no solo son las condiciones y el perfil de ellos lo que cuenta, también el ambiente y adaptación el que hay que analizar. Hace un par de temporadas vino un jugador (Maximiliano Callorda), dijeron de todo, nos tiraron de todo y hoy quedó campeón con su equipo, campeón de goleo y ganó un ascenso. Es una estrella en la liga en la que está. Simplemente no se adaptó aquí donde lo tildaron de paquete".

Confirma oferta de Gerson Chávez de la USL de Estados Unidos

El volante Gerson Chávez es pretendido por el Charlotte Independence de la USL de Estados Unidos. Elías confirmó negociaciones.

"Hemos recibido una oferta firme por él, está en análisis. No hemos tomado ninguna decisión. Hay algunas cosas que pedí que cambiaran en la propuesta, estamos esperando la respuesta para proponerlo a la junta directiva", cerró.