Yustin Arboleda a Vargas: "No sé si porque busco el bienestar de mi familia soy desleal"

Seguir a @fredyro19

El flamante fichaje de Olimpia y 'bombazo' mediático del mercado de piernas en el fútbol hondureño, Yustin Arboleda, atendió a DIEZ a poco de incorporarse a los albos y luego de tres años jugando con Marathón.

Quienes lo llaman 'traidor' y el mismísimo timonel del Monstruo, el argentino Héctor Vargas, recibieron un mensaje directo del cañonero colombiano que apura sus vacaciones en Venezuela con su esposa antes de incorporar al campeonísimo de Honduras.

Ve con buenos ojos los retos que tiene con los albos: torneo Clausura 2020 de la Liga SalvaVida en busca de la '32', Concachampions 2020 y el día a día con una afición que es una de las más exigentes pero más fiel.

Asegura que la oferta de China no fue ningún "trampolín" para tener mayores arrestos en su negociación con los leones y hasta ya se refirió al día en que retorne al Yankel Rosenthal, donde se cansó de meter goles, vestido de blanco.

Leé más: El mensaje de despedida de Yustin Arboleda a la afición de Marathón.

¿Cómo asume este nuevo reto?

Primero que todo, agradecido con Dios porque me da la oportunidad de seguir laborando y haciendo lo que más me gusta; lo otro, con mucha ilusión de iniciar este nuevo reto, proyecto, y con la intención de que las cosas puedan salir de la mejor manera.

¿De qué forma toma esta salida de Marathón después de tantos años?

La verdad sí, siempre dije que la primer opción iba a ser Marathón, pero hay factores y circunstancias que a veces no permiten que sea así, pero siempre agradecido con la gente de Marathón, con los directivos que me dieron la oportunidad de ser parte de la institución durante tres años... y la afición que siempre estuvo respaldando y me dio los mensajes de apoyo en los momentos difíciles; también se toma desde el otro punto de vista, este es el trabajo de uno, uno tiene que seguir laburando porque las familias dependen del trabajo de uno, se me está dando la oportunidad de ser parte de Olimpia y con mucha ilusión de seguir haciendo las cosas bien.

Arboleda pasó la temporada navideña muy pendiente de su futuro, el cual al final se pintó de blanco.

¿Es más grande el reto cuando se llega al equipo más ganador del país?

Va a ser una competencia difícil pero sana, sabemos lo que significa Olimpia, uno de los equipos grandes del país y de la zona, será una exigencia alta pero siempre he dicho que con las mismas ganas de cada día poder mejorar y entregarme en cada entreno y partido, y seguramente cuando te entregas de corazón los resultados van llegando poco a poco.

¿Por qué Olimpia si tenía un ofrecimiento de China?

La decisión al final es porque era la última opción más concreta, sí tenía una opción de China, alcance a leer algunos comentarios de gente que decía que eso era un trampolín o escudero para después decir que iba a fichar por Olimpia; las negociaciones con Olimpia comenzaron hace poco, después de la salida mía de Marathón, si bien me habían hecho una oferta antes de terminar el campeonato se la hice saber a la directiva de Marathón y les dije que la prioridad mía era Marathón. Después surgió la posibilidad de un equipo chino de segunda división, lo miramos, ellos querían que fuera a préstamo y le dije a mi representante que así no iba a ninguna institución y más a China, después dijeron que iban a hacer el contrato pero nada y le dije a mi representante que ya no iba a tomar la opción de China y sí la de Olimpia; obviamente yo tengo que seguir trabajando y mi familia tiene que seguir viviendo de mi trabajo y lo que pueda hacer. También tuve acercamientos con la gente de Motagua, mi representanten me dijo que lo habían contactado a él pero yo me decide por la opción de Olimpia, por el bienestar de mi familia y seguir creciendo en lo deportivo.

Arboleda era ídolo de la afición de Marathón, pero no renovó su contrato porque el ofrecimiento de Olimpia era mejor en lo económico.

Precisamente hablando de la gente, mucha le dice a usted traidor y no comprende que es un trabajo.

Cada quien tiene derecho de opinar lo que piensa, seguramente muchos de esos que hoy me critican porque tomé la decisión de ir a Olimpia son fanáticos de redes sociales, que seguramente no van al estadio y ven el esfuerzo y sacrificio de los jugadores. Si no fuera Olimpia, Motagua y Real España, que hubiera fichado por UPN, Real de Minas o Real Sociedad...He tenido compañeros que han salido de instituciones y se han quedado sin trabajo, ninguno de los que critica va a llevarle un plato de comida a su caso, hay gente que no entiende que es un trabajo, ustedes los periodistas quizás lo entienden porque estudiaron y están en este medio. Bonito fuera que si un jugador iniciara la carrera en una institución la pudiera terminar, sería lindo. Siempre he dicho el cariño que le tengo a Marathón, a la institución como tal y a la gente, a muchas amistades que tengo en San Pedro Sula, ese cariño y ese sentimiento va a permanecer siempre; hoy me toca defender otros colores y lo voy a hacer de la misma manera en que lo hice en Marathón.

Alguien que sí vio ese sacrificio suyo en cada entrenamiento fue Héctor Vargas... ¿A qué le supo que le haya llamado 'desleal'?

No vi la entrevista, un compañero tuyo me dijo lo mismo... al profe Vargas no le digo nada, solo tengo palabras de agradecimiento hacia él porque de mis tres años en Marathón, dos los tuve con él, donde pude marcar una buena cantidad de goles y le aporte a la institución; aprendí mucho de él también, a ser más ganador y competitivo, y que me llame desleal no sé por qué me dirá desleal, siempre fui leal a la institución, a mi trabajo, siempre fui profesional, desde el primero hasta el último día. No sé si porque busco el bienestar de mi familia soy desleal, no sé con qué intención lo dice. Al profe solo palabras de agradecimiento, más nada.

¿Le sabe a desmérito que Vargas muchas veces dijera que antes de su llegada a Marathón el promedio goleador de Arboleda no era tan bueno?

Y al profe le voy a dar el mérito, con él estuve dos años y medio y anoté esa gran cantidad de goles... yo leí que él dijo en una entrevista que cuando llegó a Marathón yo tenía un solo gol, quizás no vio un poco mi historial porque cuando él llega a Marathón, en el primer torneo, entre Liga y Copa, hice 10 goles y salimos campeón de Copa. Entonces no entiendo por qué dice eso, pero sí le agradezco porque estuve dos años con él y le aprendí mucho. Pero tampoco voy a entrar en contiendas ni en discusiones a decir si tiene razón o no, cada quien tiene derecho de opinar lo que piense. Yo estoy tranquilo porque sé que di todo lo que tuve que dar en Marathón, quizás lo único que sí me reprocho y que, gracias Dios, en los dos últimos torneos lo pude mejorar fue el tema de las expulsiones, que a veces perjudicaba un poco al equipo porque en momentos claves terminaba siendo expulsado, como él mismo dijo en una final me expulsaron y el equipo igual salió campeón..a veces uno tiene la mente corta, pero no hay que quitarle méritos a nadie, las instituciones se forman por directivos, cuerpo técnico, jugadores y afición.

¿Cómo se imagina su regreso al Yankel Rosenthal ahora con la camisola de Olimpia?

Normal. Seguramente como he recibido mensajes de agradecimiento de muchos fanáticos de Marathón que, quizás, sí son marathones de verdad como se dice...los que siempre estuvieron apoyando al equipo en los momentos buenos y no tan buenos; recuerdo recién llegado el profe Vargas unos aficionados comenzaron a critica y después esa misma gente, por tu trabajo, termina aplaudiendo e idolatrándote. Cada quien puede pensar lo que quiera, me puede recibir como quieran y eso la verdad no me preocupa, cada quien va a defender lo de él.

Buscar la '32' con Olimpia, la Concachampions, una afición inmensa, ¿cuánto le inspira todo esto?

Un reto en mi vida y mi carrera, una nueva ilusión y un nuevo comienzo; Olimpia es un equipo que siempre pelea los torneos que le toca disputar, por eso siempre es el equipo que mejor se refuerza en la Liga, no ahora sino durante mucho tiempo y tiene un plantel amplio, son los vigentes campeones y yo a tratar de llegar a aportar mi granito de arena para seguir siendo parte de esa linda historia.

¿Llega al mejor equipo de Honduras?

La verdad tendría que estar ahí para poderlo saber, a veces cuando estás por fuera no tenés mucho conocimiento de las cosas, pueda que sí o no porque cada institución tiene sus pros y contras.

¿Qué le dice a los olimpistas?

Agradecido por la cantidad de mensajes de apoyo que he recibido desde el primer momento que se supo que iba a ser parte de la institución; en las redes sociales han manifestado lo a gusto que están con la decisión que se ha tomado y ahora me toca a mí colocar de mi parte para retribuirles eso con buen rendimiento y buenos resultados dentro de la cancha.