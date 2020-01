Pedro Troglio cerca de renovar hasta 2021 con Olimpia y desmiente ofertas de Venezuela

El técnico argentino Pedro Troglio regresó a los trabajos con el Olimpia, pensando en el torneo Clausura, Copa Premier y Liga de Campeones de la Concacaf.

Ha dejado claro que su futuro está en el club hondureño, equipo con el que está negociando su renovación por un año más.

Primero empezó hablando del regreso de sus dirigidos, quienes se cuidaron en estas cortas vacaciones y llegaron bien en lo físico. "Los jugadores volvieron bien luego estos días que le dimos, respondieron como esperábamos, estamos a la espera de completar el plantel".

Troglio habló del fichaje de Yustin Arboleda y de los otros que se pueden sumar al equipo 'albo. "El delantero ya vino que es Arboleda, estamos buscando un central y un volante, porque dije que al día 2 de enero esperaba a Deybi (Flores) y no vino, yo entiendo a los jugadores, pero yo pienso en el equipo".

NO QUIERE QUE SE PRESTEN JUGADORES

"El club está tranquilo en el tema de prestar jugadores, eso es algo que aconsejé yo, no prestar más jugadores para evitar problemas y así no molestar a ningún equipo y no tener los problemas del torneo pasado", expresó.

También comentó la fecha del arribo de Yustin y que por la demora se perderá los primeros encuentros. "Arboleda viene el día nueve acá, no estaría ante el Alianza ni para la primera fecha, viene a pelear en un plantel importante con jugadores que salieron campeones".



Pedro Troglio no esperará más a Deybi Flores y busca un nuevo fichaje para el Olimpia.

Le dejó un claro mensaje al colombiano. "Sin privilegios, es uno más, viene a ser parte de una plantilla de buenos jugadores, si está impecable jugará, si están mejor los demás, lo harán ellos".

SE TERMINÓ EL PLAZO

Pedro Troglio le dio plazo a Deybi Flores para el 2 de enero para que decida si continúa, de no presentarse a los entrenamientos, se buscará otro. "Deybi no vino ayer, no me escribió, no me llamó, lo veo como una necesidad de un jugador de buscar un lugar mejor económicamente, lo entiendo como jugador porque yo estuve desde ese lado, pero como entrenador yo tengo que asegurarme de mi equipo".

RUMOR DE VENEZUELA

"Cuando alguien te quiere te llama por teléfono y te viene a buscar, se puede entrar en una lista, yo no he recibido ninguna llamada de la federación venezolana", detalló.

Cerró hablando que está negociando para renovar con el Olimpia. "Son supuesto, yo estoy en charlas con el club para renovar hasta en junio del año que viene, yo no le doy mucha importancia, yo estoy cerrando para renovar, el domingo ya cerramos todo".