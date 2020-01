Diego Vázquez sobre Klusener: "Vamos a dar un plazo prudencial para ver si se puede resolver la situación"

El técnico del Motagua, Diego Vázquez, habla sobre los rumores de delanteros que han sonado en la órbita del Ciclón Azul ante la baja de Marcelo Estigarribia.

El mandamás del banquillo capitalino es claro y aduce que ellos respetan a los futbolistas que tienen contrato, son el caso de Juan Ramón Mejía y Kilmar Peña, jugadores del Real de Minas y UPN, respectivamente.

Vázquez sí es enfático en el tema del delantero argentino Gonzalo Klusener, quien mantiene un vínculo de seis meses con el Independiente de Rivadavia y si no se resuelve antes del fin de semana, tendrán que buscar otras opciones ya que el libro de pases se cierra el 31 de enero.

También confirmó que este sábado el Motagua jugará un partido amistoso en Comayagua ante un equipo de la Liga Mayor a las 4:00 de la tarde.

Diego ha dicho que Gonzalo Klusener quiere llegar a Motagua pero deberá resolver con el Independiente Rivadavia.

"Mientras no haya oferta concreta y no lo vea en un avión, los jugadores están acá", ha dicho sobre los rumores que apuntan a la salidas de Dénil Maldonado y Jonathan Rougier.

Rueda de prensa de Diego Vázquez:

Palpita el inicio del Clausura: "Los trabajos van bien, prácticamente es una continuación, solo paramos tres días por las fiestas lógicamente y ya pensando lo que va a ser el partido ante Platense".



Sobre Gonzalo Klusener: "Están trabajando en eso, vamos a ver, vamos a dar un plazo prudencial para ver si se puede resolver la situación del jugador, si no vamos a buscar opciones; lo que pasa es un tema que el jugador tiene contrato pero él quiere venir, estos días, me imagino que el fin de semana tiene que estar resuelto".



Plan B en caso de no fichar a Klusener: "Hay que buscarlo (otro delantero), vamos a ver, son diferentes, uno es un cupo de extranjero y el otro un jugador nacional, primero estamos esperando esa situación, una vez que tengamos la confirmación veremos".





¿Interés en Carlo Costly?: "No sabía eso, lo dije ayer, no sabía que estaba libre".



La zona a reforzar es la ofensiva: "Un delantero sí estamos buscando. ¿Rubilio? Él siempre tiene las puertas abiertas pero tiene una situación que es de un equipo (Tondela de Portugal) y depende mucho que él quiera venir y hable con los directivos allá, es más complejo".



¿Cortos de plantel?: "Lo mencionó el Liverpool también que jugó partidos seguidos, no por plantel, es por la continuidad de partidos, no se puede jugar cada un día, nosotros jugábamos cada un día, jugamos el sábado y el lunes, menos de 24 horas, esa es por la programación pésima que tiene la Liga que nos obligó a jugar finales cada un día, pésimo para todo".



El tema de Juan Ramón Mejía y Kilmar Peña: "Es que tiene contrato con el Real de Minas, tiene que solventar él (su contrato), nosotros hablamos con el jugador, mostramos el interés, pero ya lo otro él lo tiene que solventar; el caso de Kilmar Peña es lo mismo, es un jugador que tiene contrato y respetamos eso".