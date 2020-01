Mariano Acevedo: "Esta enfermedad es dura, pero tengo la fe que volveré a jugar"

Las últimas semanas para el exjugador Mariano Elí Acevedo Fúnez no han sido fáciles.

Cuando normalmente se preparaba para jugar al fútbol, ahora su meta es recuperar fuerzas en sus extremidades para volver a tener una vida normal.

Acevedo, quien vive en la comunidad de 36 Guaymas, El Progreso, recuerda que salió de su casa en diciembre con una maleta llena de sueños para dar sus primeros pasos como entrenador, sin pensar que le tocaría afrontar uno de sus mayores retos de su vida, vencer la enfermedad de Guillain-Barré.

El exvolante del Marathón, Olimpia y Honduras Progreso cuenta que estando en las charlas empezó a tener síntomas extraños que nunca antes había tenido, pero siguió.

Mariano cuenta que de pronto no podía pegarle a una pelota y hasta le costaba encender su automóvil.

Pese a estar sintiendo los efectos de esta terrible enfermedad, Mariano Acevedo estuvo dos días buscando ayuda, hasta que finalmente pudieron saber de lo que se trataba y de no ser visto de emergencia, la situación hubiese empeorado.



Mariano Acevedo en un principio no podía ni caminar, pero poco a poco ha ido mejorando. Fotos Neptalí Romero.

DIEZ visitó la casa del ex jugador de la Liga Nacional donde se encuentra recuperándose para volver a tener una vida normal y regresar cuanto antes a las canchas, uno de sus deseos, ya que siempre se ha mostrado positivo pese a lo que ha vivido.

¿Cómo ha sido este momento tras detectarle la enfermedad?

Es algo complicado porque yo me fui tranquilo de mi casa al curso de entrenadores, pero ya practicando con los niños empecé a sentir dolores y una debilidad en las manos que no podía ni encender el carro.

Luego fui a almorzar donde Carlos "Mango" Sánchez y cuando dije a agarrar el tenedor no tenía fuerza ni para comer, en la tarde cuando regreso al curso estuve escuchando, pero cuando vamos a hacer los ejercicios le di tan suave que quedé asustado, eso no era normal, me fui a la casa de mi amigo y le dije que él manejara porque no me sentía bien, ya en la casa quiero llevar un cubeta con agua y mi amigo me decía que ni eso podía.

El día siguiente no podía ni moverme, notifiqué al licenciado que no podía llegar a las clases porque no me sentía bien, me inyectaron y no mejoré, el día siguiente me costó levantarme de la cama, pero como pude subí las gradas y me fui caminando a la clínica, había amanecido peor, ya casi no podía dar pasos, fue ahí que me mandaron al hospital escuela y por suerte ahí estaba el tratamiento porque en una clínica privada era muy caro.

¿Cómo ha sido todo este proceso?

Bastante duro, a mi esposa le ha tocado bañarme, yo no me podía ni moverme, mi hermana también me ha ayudado. En el primer día de terapia empecé a mejorar, varias personas se han confiado de esto, esta enfermedad es dura, complicada, tengo la fe en Dios de que volveré a jugar, estoy mejorando, voy bien, ahora ya camino, pero el primer día que llegué a casa se me tiró me hijo a que lo chineara y me botó.



Mariano Acevedo sigue luchando con esta enfermedad y sus hijos le sirven como motivación. Fotos Neptalí Romero.

¿En algún momento se sintió derrotado?

La verdad nunca, yo soy una persona que tengo una mentalidad positiva, si fuera sido otro me quedo acostado en la cama, me mentalicé que no me podía dominar esta enfermedad porque pude caminar hasta la clínica, yo tengo la fe que en dos meses estoy en las canchas de nuevo.

¿Se han acercado gente del deporte para apoyarlo?

Sí, las leyendas hicieron un partido y me recogieron 7 mil lempiras. Boniek me mandó una camisa para rifarla, los jugadores del Olimpia me dieron 8 mil lempiras y ahora el partido del Honduras Progreso ante Marathón, a mi doña también le ha ayudado mucha gente.

¿Estará presente en el juego?

Siento que la gente se ha preocupado por mi salud, como sea le he contestado a todos, iré al partido, ahora ya camino, poco a poco iré tomando fuerza.



Mariano Acevedo pese a lo que ha sufrido se mantiene con mentalidad positiva y cree que pronto vencerá esta enfermedad. Fotos Neptalí Romero.

¿Cuánto le ha trastocado esta enfermedad su día a día?

Más que todo el fútbol, estoy agradecido con Dios porque me estoy recuperando, a veces ir a la tierra que tengo, así no puedo.

¿Usted será un ejemplo de esta enfermedad?

Claro, ahora ya tienen un conocimiento, antes casi no se escuchaba, cualquiera se puede confiar, pero no es así.

¿Cuánto ha perjudicado esto en su familia?

Perjudicado no, al menos aún así paso con mi familia, ellos me dan esa motivación, cada día mi hijo me va evaluando, la familia es todo y uno tiene que luchar por ellos.