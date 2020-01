Reinieri Mayorquín muestra su lado más humano y regala juguetes a niños de escasos recursos

Dentro de los terrenos de juego Reinieri Mayorquín es uno de los jugadores con mayor garra y entrega en la marca, pero fuera de ellas demuestra su amor al prójimo.

El lente de DIEZ pudo captar el momento en el que el futbolista tenía un gesto con unos niños de escasos recursos.

Ni el calor y mucho menos el polvo que impera en la carretera que conduce a la sede de Motagua en el valle de Amarateca, esto no fue un obstáculo para que el jugador del club azul se bajara de su auto para tener este gran gesto con estos pequeños.

Mientras el equipo de Diario Diez se conducía a la sede dl Motagua, a la distancia observamos que un auto se detuvo frente una vivienda muy humilde, sus paredes y techos construidas a base de láminas.

Apresuramos un poco la velocidad y sorprendimos a Reinieri Mayorquín entregándoles unos juguetes a dos niños (Enrique y Génesis Agurcia) que habitan en dicha casa.

Mayorquín en el momento que era captado regalando juguetes, pero no se fijó que lo estaban grabando. Foto Ronal Aceituno.

La sonrisa y la alegría de los niños adornaban aquella solitaria calle donde a diario sonríen y saludan a los futbolistas del Motagua que se conducen a entrenar.

Mientras el jugador charlaba con doña Sandra Patrica Vaca, madre de los niños, nos bajamos del automóvil para conocer más de cerca el gesto que tuvo el jugador y pese a que este no quería pronunciarse al respecto, después de charlar un poco accedió.

"No sabía que ustedes venían atrás, hay que aclarar. De parte del equipo siempre le ayudamos con muchas cosas y ahorita para que pudieran jugar y se alegraran con esos juguetes, pero la mayoría les ayudamos", contaba el jugador.

Y es que esto pequeños se han ganado el cariño de los jugadores del ciclón, ya que varios de ellos han mostrado su apoyo a su familia. "Andaba ahí por el mall y les compré (juguetes) para que pudieran estar contentos. Todo el grupo le ha ayudado a la familia y otras cosas que tenemos pendientes".

Feliz con su volqueta y su muñeca, los niños comenzaron a disfrutar del regalo de Mayorquín y este muy satisfecho por la sonrisa y alegría que observaba en los niños.

"Son cosas que en la niñez a uno lo llena tener un juguete y es algo pequeño, pero para ellos representa mucho", aseguró.

ADMIRACIÓN A LOS FUTBOLISTAS

Más que agradecida por el gesto que tuvo Mayorquín y otros futbolistas del Motagua, doña Sandra Patricia expresó su admiración y gratitud por lo que han hecho con sus hijos.

"Para mí es una gran alegría de verlos a ellos. Gracias a Dios no me quejo, ellos han sido más que una familia para mí", comenzó a contarnos.

Uno de los sueño de doña Sandra Vaca es poder lograr la operación de su pequeño Adonis Enrique, quien sufre de una deformación en uno de sus oídos y pues su presupuesto de la venta de tortillas no le alcanza para lograrlo.

"Tengo bastante necesidad, a mí hijo lo quiero operar y por falta de dinero no lo he hecho. Yo muelo (Hace tortillas de maíz), pero no la bastedad y con eso voy pasando. Mis hijos tienen padre, pero el que no ayuda no es padre, ellos (jugadores de Motagua) si me han apoyado en todo, no me quejo y les deseo que Dios los guarde".

El campeonato de la Liga Nacional no ha comenzado y el Motagua ya comenzó a ganar su primer partido dentro de la cancha, donde Reinieri Mayorquín ha jugado un gran encuentro al tener un gran gesto con esto niños de escasos recursos.

La alegría de los pequeños seguramente continuará por muchos días mas, pues el regalo de navidad llegó gracias al volante del Motagua.