Matías Galvaliz: “Al 90 por ciento de las personas acá en Honduras el formato no les gustó”

Motagua iniciará el Torneo Clausura el domingo 12 de febrero a las 4:00 pm en Puerto Cortés frente a Platense. Los de Diego Vázquez de momento solo han sumado las altas de Marcelo Canales y Josué Villafranca, además están a la espera que Gonzalo Klusener se pueda desvincular de Independiente Rivadivia y llegue al nido.

Los capitalinos no avizoran mayores cambios en su esquema este torneo y una de las piezas encargadas de generar fútbol será Matías Galvaliz. El volante argentino es uno de los hombres de confianza de Diego Vázquez y espera que se hagan las cosas bien para recuperar el campeonato de Liga Nacional.

“Iniciando con mucha fe y con muchas ganas. Visualizamos un torneo competitivo donde todos los equipos se están armando y nosotros tenemos lo nuestro. Ojalá podamos competir este torneo nuevamente y pelear hasta el final”, inició contando el 10 de los azules.

Y agregó: “Todos los clubes se están armando bien, nosotros no miramos tanto al rival sino que vemos hacia nosotros mismos. Tenemos mucha confianza que este torneo será bueno para nosotros. A Marcelo (Canales) se le nota que es un chico que juega muy bien así como lo hacía Salas y así como lo hace Walter, nos entendemos muy bien y nos viene bien”.

Galvaliz tiene claro un objetivo en este torneo y se trata de lo físico, desde ya el argentino se compromete a trabajar más.

“Nuestro primer rival es Platense. Quiero seguir mejorando como en lo físico, este semestre tratar de entrenar el doble para rendir mucho más en este certamen”.

Acerca del aprendizaje que les dejó el formato de pentagonal, el sudamericano reconoció que seguirá siendo raro y que a muchas personas no les pareció.

El cambio de formato nos dejó el aprendizaje de no perder ni un punto, tenemos que empezar ganando desde el inicio. Es un formato medio raro y por ahí a algunos les gusta mucho más, el otro formato era mucho más emocionante y más lindo porque había final. Al 90 por ciento de las personas acá en Honduras el formato no les gustó, pero no queda de otra y toca adaptarse, ganar”.