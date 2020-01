John Bodden aclara: "Yo detoné la pistola, pero fue para probarla"

John Alston Hoore Bodden ha estado envuelto en una nueva polémica, el pasado sábado por la noche se dieron muchos comentarios en el que primero se dijo que el guardameta había tenido un problema fuera de una casino de La Ceiba.

John Bodden, portero perseguido por los escándalos

Pero el portero de 38 años explica que todo es un mal entendido, que la gente que estuvo presente en dicho acto explicó de mala forma lo sucedido.

John Bodden acepta que sí disparó el arma de fuego, pero que no fue por problemas con otras personas, solo fue por diversión.

BODDEN EXPLICA

"Están hablando cosas feas de mí, no me gusta que hablen cosas que no son, dicen que tuve problemas con personas de seguridad, hay gente que no lo quiere a uno", comentó Bodden al programa Plus TV.

El portero del Victoria de La Ceiba pasó una noche entre amigos y una mala decisión le causó muchas críticas por los aficionados al fútbol.

"Yo estaba con mi hermano y unos amigos platicando fuera del casino, una de las personas que estaba con nosotros fue la que detonó el arma, me dijo 'mirá Bodden, esta pistola que tengo aquí', entonces le dije yo 'que si tenía valor de dispararla', yo fui el que la detoné, pero fue para probarla, yo no tengo problema con nadie", explicó.

PROBLEMAS DE JOHN BODDEN

John Alston ha tenido una carrera futbolística entre medio de polémicas, una de ellas fue una pelea con Sergio Mendoza en un hotel, en el 2011 fue con Javier Portillo en juego de Necaxa ante Vida, un año después fue herido de bala y estuvo cerca de perder la vida, luego se fue a Paraguay donde tuvo que regresarse por ataques de aficionados por errores en la portería.

Uno de los últimos fue cuando agredió al árbitro Marlon Díaz en un clásico entre Victoria y Vida en La Ceiba por lo que fue suspendido por seis meses.