Yustin a Vargas: "Si le ofrecieron tres veces más y siguió, se respeta, yo también tuve ofertas"

Yustin Arboleda detalló cómo fue su salida del Marathón y su llegada al Olimpia, además revela que él tuvo varias ofertas y pese a ello siguió con los 'verdolagas' en sus tres años que estuvo.

Vargas a Yustin: "A mí me ofrecieron tres veces más de lo que gano y no me fui"

El delantero colombiano cree que el fue leal con los de San Pedro Sula, pero para Héctor Vargas no fue así, ya que él comentó que ha recibido mejores ofertas y sigue con en el 'monstruo'.

Arboleda empezó hablando del por qué todavía no se ha unido al Olimpia. "Yo radico acá en Venezuela, mi esposa es de acá, la próxima semana nos unimos al Olimpia, sería el día 10 porque no había cupo en los vuelos".

SU TRASPASO AL OLIMPIA

"He visto demasiado comentarios erróneos, yo terminé el contrato con Marathón, me habló la gente de Olimpia que querían contar con mis servicios, les hice saber que mi primera opción era Marathón, la salida me sorprendió a mí mismo porque estábamos en negociaciones, quedamos en que íbamos a seguir conversando, me enteré de la salida por las redes sociales, obviamente yo tengo que seguir trabajando, mi familia depende de mí, de Olimpia y Motagua me llamaron, pero les dije que tenía oferta de China pero no se concretó y Olimpia me esperó", comentó al programa Cinco Deportivo.

NO SE VA POR DINERO

"No creo que pase tanto por el tema económico, si hubiese sido por dinero no hubiera durado los tres años que estuve en Marathón me hubiese ido antes, yo estoy donde mi familia se sienta cómoda, al no concretarse lo de China la oferta más concreta que tenía era la de Olimpia, por eso fue que tomé la decisión".



El colombiano Yustin Arboleda firmó un contrato por dos años con el Olimpia.

MENSAJE A HÉCTOR VARGAS

"Yo al profe (Vargas) solo tengo palabras de agradecimiento para él, en la istitución me trataron bien, si hay malestar cada quien tiene derecho de tomar decisiones, si él dice que le ofrecieron tres veces más y decidió seguir en Marathón, se le respeta, yo también tuve ofertas para irme y no me fui por el cariño que le tenía, yo prefiero el bienestar de mi familia, la salida de Marathón no depende de Yustin".

Yustin Arboleda no le teme al reto de sumarse al campeón del fútbol hondureño. "Sé que voy a llegar un equipo que va haber mucha competencia, pero voy con la mentalidad de trabajar, cuando llegué a Marathón no era titular, esto lo miro como un nuevo reto, yo no voy a llegar a quitarle el puesto a nadie".

Y cerró. "Hay gente que se le olvida que somos futbolistas, por ahí siempre está el que quiere dañar la imagen, la figura de una persona, siempre he dicho que que para quedar bien con una persona no tengo que hablar de otra".