Se burlan del hijo menor de Messi y Antonela Rocuzzo responde con un fuerte mensaje

Explotó Antonela Rocuzzo. La hermosa esposa de Lionel Messi es noticia tras la filtración de uno fuerte mensaje que habría mandado a un usario en las redes sociales, precisamente de Twitter.

¿Por qué se enojó? Antonela salió en defensa de Ciro, su hijo pequeño, luego de que se especulara sobre su existencia.

Ver: Balotelli, víctima de racismo otra vez en Italia

Esta disparatada teoría se basa en la ausencia del niño en las presentaciones públicas del futbolista del Barcelona y su esposa (como en la entrega del último Balón de Oro, a principios de diciembre), habría enojado mucho a Antonela.

Lo que no se esperaba Rocuzzo, era que un hombre publicara en su cuenta de Twitter (con el usuario @ramasalas_) una captura de un supuesto mensaje suyo, que habría recibido el pasado 2 de julio.

EL FURIOSO MENSAJE DE ANTONELA

“La verdad que no suelo hacer esto, pero siento que te fuiste al carajo, quizás creés que sos gracioso o pensás que está bien joder con esas cosas, total no te afecta en nada -comienza el mensaje de Roccuzzo, que rápidamente se viralizó en las redes-. Ahora por tu pelotudez yo tengo que leer comentarios en fotos de mi hijo bebé de un año, que dicen que está muerto o que no existe o cosas que realmente en mi vida creí que tendría que leer sobre un hijo mío”, dice Antonela.

Además: El cuerpazo que presumió Antonela en sus vacaciones de fin de año

“Obviamente, no puedo esperar más porque si hay gente tan IDIOTA como vos para hacer este tipo de comentarios sobre un bebé, no tendría que sorprenderme. Pero te juro que me cuesta entenderlo que haya gente tan estúpida. No entiendo tu sentido del humor pero cuando hablás de niños tendrías que ir con más cuidado”, finalizó.



Antonela Rocuzzo se molestó mucho por las críticas hacia su hijo menor, Ciro, y le respondió con un mensaje privado a un usuario.

EN LA BODA DE LUIS

Messi y Antonella pasaron con sus hijos las fiestas navideñas y de fin de año en Rosario, Argentina.

Antes de esto, estuvieron en la boda de Luis Suárez en Uruguay, y ahí sí estuvo Thiago, el hijo mayor de Messi.

Mateo y Ciro no aparecieron junto a sus padres y se quedaron en casa. El pequeño Ciro, de un año de edad, es quien menos aparece a la luz pública y es por ello que Antonela atacó a un usuario de Twitter, que al parecer dijo que este no existe.