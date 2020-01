Antonio Mohamed revela por qué se peleó con Klopp: ''Me sacó la lengua y me dijo maricón''

Antonio Mohamed reveló el verdadero motivo de su pelea con Jurgen Klopp en el Mundial de Clubes, una escena que será muy recordada en la que el DT de Rayados invitó a pelear a su rival.

Así fue la pelea del 'Turco' Mohamed con Jurgen Klopp

Todo comenzó cuando el 'Turco' exigió de manera efusiva una tarjeta amarilla al árbitro central para un jugador de los Reds y Klopp saltó del banquillo para confrontar al sudamericano.

''(Klopp) Me faltó el respeto. Se la pasó pidiendo amarillas porque decía que le pegamos todo el tiempo a Salah y cuando yo pedí una tarjeta para que expulsaran a un jugador de ellos, me sacó la lengua y se burlaba como que yo era un maricón'', cuenta Mohamed, en declaraciones que recoge Récord.

El argentino asegura que pensó que todo se trataba de un juego del teutón, pero luego se dio cuenta que no era así. ''Cuando lo vi, primero me reí, después lo puteé un poco y después me salió el barrio y perdí toda la elegancia y la compostura'', explica.

''Si te tengo que decir qué le dije ni me acuerdo, porque pensé: 'si lo puteo en inglés no soy yo mismo'. Así que me parece que le dije la co... de tu madre, a quién te comiste pu… Me fui, porque nunca me meto con los bancos de suplentes, pero me volví loco porque sentí que me intentó basurear. No sé si reaccioné bien o mal, pero me salió de adentro'', añade el timonel de Monterrey.

Partidazo ante Liverpool

Por otra parte, El 'Turco' se refirió al nivel que mostraron en las semifinales del Mundial de Clubes, donde cayeron por la mínima 2-1 frente al cuadro inglés, pero con la cabeza en alto.

''El evento fue lo máximo, sentía que estaba en un Mundial, era toda una gran experiencia personal. Quería competir de igual a igual y siento que les pude hacer frente con una buena estrategia y con los futbolistas que puedan llevarla adelante'', indicó.

Por último, Antonio Mohamed confirmó que su plan era hacer mucho daño al Liverpool y no solo defenderse.

''No hay que ir como sudamericano o como parte de la Concacaf a defenderse ante los europeos. Nosotros le llegamos 12 veces claras y la estrategia fue recuperar y atacar. Sabíamos cómo hacerlo, cómo defendernos. Nuestro plan de partido era hacerles daño y ganarles, no era solamente sobrevivir'', cerró.