Ramiro Martínez confía en su plantel: "Tenemos la posibilidad de que pueda romperme la cabeza"

El entrenador de Real España, Ramiro Martínez, salió conforme y muy convencido de que el futuro inmediato de su equipo puede ser muy bueno. Dice haber sacado algunas "conclusiones positivas y otras de carácter negativo" que pueden servir para mejorar.

Motagua confirma fichaje; deja Real España y se suma al Platense y Ñangui regresa

"Como siempre, como todo partido, conclusiones positivas y otras de carácter negativo; el entrenamiento es lo que es, un amistoso para ir ensamblando líneas, se trata de eso y el resultado es una anécdota", analizó de entrada.

El 2-0 lo hace sentir tranquilo, no solo por la consistencia que le puede aportar el presumible onceno titular que jugó el primer episodio (1-0), sino también por el papel de los jóvenes que jugaron el complemento (1-0): "Me siento muy tranquilo porque el segundo equipo mostró cosas interesantísimas; no nos olvidemos que hay jugadores muy jóvenes, el saldo de la segunda parte es positivo y me deja un sabor de conformidad", advirtió.

Reitera que, "felizmente sí, hay jugadores que actuaron a segunda hora y perfectamente pueden ser titulares en el primer equipo, hay jugadores de enorme valía". Manifestó que eso le hace pensar en grande: "Gracias a Dios tenemos la posibilidad de que yo pueda romperme la cabeza" confeccionando un cuadro de lujo.

En cuanto a los cuatro refuerzos uruguayos, Ramirón afirma que "recién han llegado, son sus primeros días en el país, su aclimatación a otro fútbol completamente diferente como es el nuestro...a dónde han llegado y cómo han llegado, creo que van a mostrar más de lo que mostraron hoy día", auguró.

Delis Vargas, Real Sociedad...

Ramiro Martínez estima que "la exigencia del jugador de equipo grande siempre la tiene, el jugador de primera división también" y es por ello que no duda de los arrestos de cada uno de los nuevos elementos que llegaron al equipo.

Y habló de un tema puntual, el del delantero Delis Vargas, autor del 1-0 del encuentro: "En el caso de Delis yo estoy absolutamente convencido de que es un muy buen jugador, un goleador. Lo que sucedió con su pasado inmediato es que no tuvo las chances que, para mi gusto, tuvo que tener y que ojalá le podamos dar nosotros y se las gane día con día. Es un jugador generoso, de mucha movilidad que hoy mostró grandes cosas y por suerte pudo concretar un gol en su primer partido importante".

Antes del debut del próximo domingo, a partir de las 2:00 de la tarde, frente a Real Sociedad en Tocoa, el DT mencionó que "el nivel del torneo es muy parejo y para esta segunda parte (Clausura 2020) yo vislumbro que todos los equipos se han reforzado y están buscando tener su mejor versión; empieza a quemar la zona de descenso y creo que será muy dura y pareja. Cualquiera le puede ganar a cualquiera".