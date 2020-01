Wanda Nara lo muestra casi todo con imágenes muy sensuales en la ducha

Si hay una mujer que sabe como subir la temperatura en las redes sociales esa es la argentina Wanda Nara.

La hermosa pareja del jugador del PSG, Mauro Icardi, sigue compartiendo fotos de sus vacaciones familiares en las islas Maldivas.

En dicho destino, Wanda e Icardi recibieron el 2020, al lado de sus hijos y en donde la modelo ha robado muchos suspiros en las redes.

Wanda Nara subió una imagen en Instagram que arrasó con todos los famosos en este día. Pues aparece muy sensual en la ducha y de espalda, con un bikini de color lila. Son más de 450 mil "me gusta" los que tiene esta imagen

Horas después, Wanda Nara compartió una fotografía similar, pero desde otro ángulo. En esta ocasión, optó por una captura de cuerpo entero en la que aparece mirando a cámara.

SU VIDEO VIRAL

Antes del fin de año, la hermosa argentina se hizo viral en las redes sociales por un video que publicó en las playas de las islas Maldivas.

Este fue relacionado con uno de Georgina Rodríguez, la mujer de Cristiano Ronaldo, pues ambas presumieron de sus glúteos, haciendo encender las redes sociales.

LO DEJA CLARO

Hace unos días, Wanda Nara se defendió de unas críticas donde aseguran que eligió a Mauro Icardi como pareja por fama y dinero, y no por amor.

"Todos creen que estoy con Mauro por su plata, pero yo ya era rica y famosa cuando nos conocimos. Y lo era porque trabajé para serlo", le dijo la modelo a la revista Grazia.



Así fueron las vacaciones de Wanda Nara con Icardi en las islas Maldivas.

Sobre el hecho de viajar mucho, esto dijo: "Me siento la chica con la valija. Cuando nos fuimos a París era un jueves, pasamos el fin de semana juntos, después el lunes me desperté en Milán y me di cuenta que estaba sola con cinco hijos. No fue fácil", dijo al respecto sobre la llegada del delantero a PSG.