Jerry Bengtson no cierra la puerta del extranjero: "Esperando cualquier oportunidad si se da"

El delantero de Olimpia, Jerry Bengtson, fue sincero al ser consultado sobre su permanencia en el club para el torneo Clausura 2020 de la Liga SalvaVida y mencionó que solo una oferta irrechazable del exterior le haría irse.

"Estoy contento en Olimpia, esperando cualquier oportunidad si se da; lo dejo en manos de Dios, pero si sale una oportunidad buena, como dije el torneo pasado, tendría que ser una opción muy interesante", manifestó sobre ese tema el ariete.

El mundialista con Honduras en Brasil 2014 indicó que "no ha salido para la MLS" algún ofrecimiento, aunque "ya estuve dos años allá".

Antes de irse a El Salvador para encarar la vuelta de las semifinales de la Copa Premier Centroamericana frente a Alianza (1-0), comentó que el curso pasado en el que salieron campeonísimos "hubo opciones" e, incluso, "me mandaron hasta el contrato para firmarlo".

Fue "cuando estábamos jugando los partidos importantes, pero quería salir campeón y más por eso me quedé", resalta el 'Avestruz', añadiendo que "era de Asia".

No oculta que, a día de hoy, "estamos viendo algunas, pero vamos a analizarlas para ver...de irme de Olimpia tendría que ser una opción fuerte", reiteró.

Bengtson habló de una serie de ofertas que tiene de clubes centroamericanos. Sigue siendo un jugador muy cotizado.

HENRY FIGUEROA, OFERTAS CLUBES CENTROAMERICANOS...

"Han salido varias de Centroamérica, pero mejor me quedo en Olimpia, si viene una que realmente sea fuerte vamos a verla", contó Jerry Bengtson sobre equipos del área que se han contactado con él.

Deja de manifiesto que "yo tengo un contrato en el que si me sale algo me puedo ir", pero no es algo que tenga en mente porque "me siento bien en Olimpia".

No pierde del radar a la Bicolor, pero no es la única razón por la que se mantiene en el país: "Si me toca ir a la Selección voy a ir, sino apoyar a los compañeros", expresó.

A Henry Figueroa, ex compañero en Motagua y la Selección Nacional, le desea que pronto se aclara su situación: "Ojalá que salga de eso, es una situación complicada, primero Dios las cosas le salgan bien".