Santiago Correa, el volante al cual bendijo 'Palomo' Rodríguez para su Real España

"No esperen que vengamos a hacer cinco goles por partido, pero sí venimos a entregarnos", son las palabras de presentación de Santiago Correa, nuevo volante uruguayo de Real España, en la víspera del arranque del torneo Clausura 2020.

"Muy contento de estar en el club, nos recibieron de la mejor manera, ya nos adaptamos a los compañeros; feliz de estar acá, que ya arranque el campeonato", manifiesta el '23' de la Máquina a solo unos días de comenzar el asalto al campeonato frente a Real Sociedad de Tocoa.



El jugador charrúa, el único de los cuatro que tendrá que lidiar con la responsabilidad de generar fútbol, mencionó que "de parte nuestra lo que venimos diciendo, se van a encontrar con jugadores uruguayos que dan todo en cada pelota y en cada partido, la entrega es lo fundamental que venimos a ofrecer".



Ve al balompié catracho "parecido al fútbol nuestro, dinámico y aguerrido, venimos a aportar desde ese punto también", anticipa. Cree que el pleno de victorias en pretemporada no es para lanzar las campanas al vuelo pero es positivo: "Nos estamos preparando y conociendo, fueron importantes los amistosos para terminar de conocer a los compañeros y cómo nos desempeñamos en la cancha", valoró.





Tuvo palabras para 'Palomo' Rodríguez, ex mediocampista catedrático e ídolo de su hinchada: "Julio fue compañero mío en Uruguay después que se fue de acá, un crack, como compañero y jugador", indicó.



Sin quitar el dedo del renglón mencionó que "siempre me hablaba de Real España en Uruguay... lo primero que hice cuando me enteré que venía al club fue que lo llamé y le conté, y me dijo: 'Santi, te va a ir bien, tenés las condiciones y calidad para jugar en ese equipo'. Él sabía que una de mis cualidades son la entrega y el sacrificio, por lo que me dijo: 'Es ideal para vos ese equipo'", rememoró.

YA SABE EL SIGNIFICADO DE 'PALOMO' PARA LOS ESPAÑOLISTAS

"Tal cual, sé porque él me lo contó, la gente acá me lo hizo saber, que es muy querido y que le dio cosas al club", apuntó Santi Correa sobre el ex '8' españolista, por lo que "de mi parte vengo por el mismo camino" o a intentar dejar una buena imagen.