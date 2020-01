Gerson Chávez alista maletas rumbo a Charlotte: "Voy con la ilusión de que me compren"

Seguir a @fredyro19

Gerson Chávez es uno de los mediocampistas con mayor proyección del país que, al no poderse consolidar en Real España, su agente le ha encontrado acomodo en la USL de Estados Unidos para reforzar al Charlotte Independence.

No se trata de cualquier club, puesto que en 2021 será la nueva franquicia en expansión de la MLS y es justo lo que el volante busca, ser importante en este 2020 para que el equipo lo considera con la mira en su nueva aventura.

Falta un año para eso, pero es justamente el periodo de tiempo que la Máquina lo prestará para que se muestre.

"Se está negociando, ya más o menos hay un 90 por ciento de que me voy, estamos trabajando por mientras con el equipo", cuenta un Gerson que viajaría el próximo 20 de enero.

Charlotte, según cuenta 'Wally', "es un equipo que estaba siguiéndome, me estuvo viendo y siguiendo, hablaron con mi representante y este mes partimos allá".

Él tiene claro que solo depende de lo que haga en el campo, por ello cuenta que "se está trabajando para viajar a préstamo y hacerlo de la mejor manera; ir a crecer, agarrar confianza y sumar minutos".

Siente que no ha podido dar el salto de calidad que su talento invitar a creer que puede dar porque "hay muchos jugadores experimentados" en la realeza "y por ahí me ha tocado esperar, los minutos que me han dado la oportunidad creo que he aprovechado, pero el fútbol es de tener paciencia", reza con confianza en sus cualidades.

"Voy con la ilusión de que me compren y primero Dios va a ser así, tenemos esa ilusión y vamos a ver qué pasa, espero jugar y darlo todo" en el la categoría que precede a la MLS y en la cual se ve en un futuro cercano.

AÚN TIENE CONTRATO DE TRES AÑOS CON LA MÁQUINA

"Estoy esperando la documentación del visado y ya casi, más que todo eso falta, documentos de agente y presidente", dice Gerson Chávez en cuanto a la cercanía que hay entre su 'hasta luego' a Real España y la nueva aventura que le aguarda.



Gerson Chávez viajará a Estados Unidos con la ilusión de jugar para un club en Charlotte.

El mundialista Sub-17 (India 2017) y Sub-20 (Polonia 2019) hondureño cuenta que "me tendría que ir a final de mes a incorporarme al equipo, mientras tanto sigo con el club preparándome para no estar parado y terminar bien aquí, pues primeramente Dios voy a regresar al club que me abrió las puertas" en algún momento.

Santiago Correa, el volante al cual bendijo 'Palomo' Rodríguez para su Real España.

Tiene tres años más de contrato con la institución sampedrana y tendrá que seguir el camino de otros contemporáneos suyos como Selvin Guevara (Marathón), Elison Rivas (Platense), Carlos Mejía (Vida) y Mariano Álvarez (Real Sociedad), quienes salieron buscando mejores derroteros.

Solo Patrick Palacios y José 'Manotas' Mejía se quedan, de momento, con el plantel que encarará el Clausura 2020 de la Liga SlavaVida y Chávez, en medio de su optimismo propio de la edad que tiene (19 años), advierte que se marcha para sumar minutos y soñar con la Sub-23 que intentará clasificarse a Tokio 2020 en el Preolímpico de Guadalajara en marzo próximo.

"Voy con esas ganas de mostrarme para ganarme la continuidad del profe Fabián (Coito) porque ya estuve ahí y me conoce, él quiere que uno se muestre como jugador, dándolo todo allá creo que puede ser posible", expresa el nuevo legionario que tendrá Honduras.