Sebastián Colón, el joven colombiano que no estaba en el radar y busca reemplazar a Arboleda

Se llama Sebastián Colón, tiene 21 años y una confianza a ciegas en lo que puede darle a Marathón pese a haber estado fuera del radar antes que se marcharan Yustin Arboleda y Carlo Costly.

Con pasado en Rionegro Águilas, club que actualmente milita en la primera cafetera, y algunos años buscándole a la vida en Bogotá, Colombia, encontró rumbo a su prometedora carrera en suelo catracho y tiene ante sí una inmejorable chance de mostrarse.

El joven colombiano, que el Monstruo tuvo a préstamo el semestre anterior en Real de Minas después de adquirirlo proveniente del Real Juventud de la Liga de Ascenso, no estaba en el radar pero pretende aportar la cuota de goles que perdió el club con la marcha de Arboleda.

"Importante empezar de esa manera porque se refleja el trabajo que venimos haciendo, mucha ilusión siempre llegar a un equipo grande como Marathón", manifiesta con esperanza y motivado por su buen paso goleador en la pretemporada el nacido en Barranquilla.

Colón afirma que está "con la mejor disposición y agradecido por esta oportunidad; significa dar lo mejor de mi, un nuevo proyecto, comenzar un camino acá que vengo trazando desde Real de Minas", institución con la cual también tiene mucha gratitud.

No compara los niveles de la Liga SalvaVida y el Ascenso, pero sí recuerda que "en segunda se ven unas cosas impresionantes, en primera también, pero uno aprende mucho", expresa con optimismo quien hiciera cuatro goles en los amistosos que antecedieron el debut del sábado contra Lobos de la UPNFM.

"Me siento muy bien, me han tratado muy bien, mis compañeros me han acogido, la hinchada también me ha acogido de la mejor manera", dice un Colón que se ha sentido como en casa.

Colón jugó ocho partidos con Real de Minas el campeonato pasado y espera consolidarse con Marathón en primera división.

CONSIDERA QUE LLEGA A UN UNIVERSO FUTBOLÍSTICO DISTINTO...

Sebastián reconoce que es diferente "ver cómo se maneja una institución del nivel de Marathon y Real de Minas, pero me gustó la experiencia allá... agradecido con el presidente (Gerardo Martínez), el profesor (Raúl) Cáceres y mis compañeros".

Cuenta que usará el dorsal 19 en la Cueva del Monstruo y cuando fue consultado sobre si estima que llenará los zapatos de Yustin Arboleda respondió con una convicción asombrosa.

"Eso lo van a ver si juego o no, me encargaré de esforzarme para dar lo mejor de mi, con mucha humildad y trabajo", resalta con unas palabras cargadas de ilusión.

Sebastián llegó a Honduras hace un par de años, y luego de un año en segunda y un semestre de aprendizaje en Real de Minas, se reporta listo para ilusionar a los marathones.