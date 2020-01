Sin Carlo Costly, quien sería presentado este jueves, Platense se alista para recibir a Motagua

Platense ya tiene su fichaje mediático para encarar el torneo Clausura 2020 de la Liga SalvaVida: Carlo Costly, quien se incorporaría este jueves a los trabajos y podría ser citado para el duelo de la jornada 1 contra Motagua.

"Yo no tengo claro realmente cuándo se va a incorporar, la junta directiva solo me dijo que estaba contratado; estamos esperando hoy y si no viene hoy, mañana", manifestó Guillermo Bernárdez, entrenador del Tiburón en relación a la presentación del 'Cocherito'.

Costly, quien firmó por seis meses con el conjunto portero, es considerado un gran fichaje por su nuevo DT, quien está campaña será asistido por un referente del balompié catracho como Nicolás Suazo.

Bernárdez ve la llegada de Carlo "con mucho ánimo, mucha alegría, sabemos que él va a aportar al equipo".

Del mundialista en Brasil 2014, justa en la cual marcó el único tanto de la H, "espero lo que él sabe hacer, meter los goles y ayudar al crecimiento de los jóvenes del club, es un jugador experimentado e internacionalmente conocido en la Selección", valoró.

'MEMO' VE FUERTE SU ATAQUE Y APUNTA A MOTAGUA

El entrenador platensista, que desde la semana anterior cuenta con los dos refuerzos argentinos Alejandro Guglielmo y Nicolás Lugli, cree que su delantera tiene con qué responder en el Clausura 2020.

"Ya con Diego, Nicolás que es muy bueno, creo que vamos a tener una dupla importante", apuntó con optimismo en el futuro y a cuatro días de chocar con las Águilas en el estadio Excélsior de Puerto Cortés (4:00 pm).

Sobre el onceno dirigido por Diego Vázquez, Bernárdez advierte que es "duro como todo partido, pero estamos en casa y queremos recobrar lo de hace muchos años que Platense era fuerte en casa".

Pero "no sólo el inicio" fuerte les importa, ya que, a su juicio, "podemos empezar bien y terminar mal, y no tiene sentido, tenemos que tener un equilibrio", expresó.