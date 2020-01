Ramiro Martínez sobre Elison Rivas: "Es muy joven y no tiene claro dónde está”

Ramiro Martínez, técnico uruguayo que dirige al Real España, realizó uno de los últimos entrenamientos previo al debut en el Torneo Clausura de la Liga Nacional ante Real Sociedad.

El estratega explicó cuál fue la verdadera razón de la salida del defensor Elison Rivas del equipo 'aurinegro' y enviado a préstamo al Platense de Puerto Cortés.

Ramiro cree que hizo entender al grupo su idea de juego para esta nueva campaña y asegura que ha enfocado más en su trabajo y no en lo que haga su rival.

"Estamos terminando los trabajos. Estas etapas es donde se va todo para llegar lo más afinado posible, luego va mejorando al pasar el torneo, desarrollamos el trabajo como queríamos", comenzó diciendo Martínez.

El uruguayo fue claro y acepta que desconoce lo que será su rival el domingo. "No conozco ninguno de los lugares, pero mejora el piso (jugar en Olanchito), queremos hacerlo siempre en la mejor cancha".

Siguió contando: "Lo que conocimos del torneo anterior y de las incorporaciones que hemos estudiado, estamos muy metidos en lo que tenemos que hacer nosotros, llegamos más preocupados de lo que hacemos nosotros y no lo del rival".

SOBRE ELISON RIVAS

Ramiro Martínez brindó detalles sobre la salida de Elison Rivas y dejó en claro que fue por actos de indisciplina. "La rigurosidad existe, pero para entrenar, sin falta de respeto, sin ofensas, hay gente que todavía no lo entiende, es muy joven y no tiene claro dónde está pisando, entonces se le dificulta un poco más. Todo es correctible, el que no quiere hacerlo está en falta con nosotros".

Y agregó: "No hubo ningún problema, todo es acto de ir en otro camino de lo que uno pretende, se fue automarginando solo, no nos demostró lo necesario, es un chico con condiciones y ojalá consiga experiencia en otro lado".

Para finalizar, el charrúa opinó sobre lo sucedido en el Alianza-Olimpia: "Es muy triste, eso siempre ha existido, es como regresar 30 años atrás, feliz porque no hubo una víctima, son cosas que no pueden pasar, es un espectáculo deportivoy tiene que ser una fiesta", concluyó.

Real España debuta el domingo 12 de enero a las 2:00 de la tarde ante el Real Sociedad en el estadio San Jorge de Olanchito.